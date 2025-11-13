CHP Genel Başkanı Özel'den şehit Hava Pilot Yarbay Korkmaz'ın ailesine taziye ziyareti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın ailesini ziyaret etti.
Özel, İstanbul'daki programları kapsamında, önceki gün Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kaynak: AA / İrem Demir - Güncel