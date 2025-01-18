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CHP Genel Başkanı Özel, cezaevindeki Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i ziyaret etti Açıklaması

CHP Genel Başkanı Özel, cezaevindeki Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i ziyaret etti Açıklaması
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Nerede olmamız gerekiyorsa oradayız. Ama mücadelenin teker teker değil bir bütün olarak verilmesi gerektiğinin de farkındayız.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Nerede olmamız gerekiyorsa oradayız. Ama mücadelenin teker teker değil bir bütün olarak verilmesi gerektiğinin de farkındayız. O kapsamlı süreç için Cumhuriyet Halk Partisi hem kararlı hem güçlü hem de milletin kendine verdiği vazifenin farkında olarak tüm çalışmalarını yapıyor." dedi.

Özel, Gezi Parkı davasında mahkum olan Mine Özerden ve Çiğdem Mater'i bulundukları Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Ziyaretin ardından cezaevi önünde basın mensuplarına açıklama yapan Özel, 999 gündür cezaevinde bulunan Mater ve Özerden'in yarın bininci gününü dolduracaklarını söyledi.

Osman Kavala'nın da 7 yıldır cezaevinde olduğunu aktaran Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Memleket öyle bir hale geldi ki artık bir güne bir acı sığmıyor. Bir güne bir yıl dönümü, bir acı, bir felaket sığmıyor. Her gün bambaşka felaketlerin yıl dönümlerine uyanıyoruz ya da anlamlı bir gününe denk geliyor. Bir yandan İstanbul Barosuna kayyım atanmaya çalışılıyor, bir yandan Beşiktaş'ın iradesine karşı siyasi ve hukuki darbe girişimi yapıyorlar. Hukuk eliyle siyasi darbe girişimi yapıyorlar. Dönüp baktığınızda memleketin demokratik açıdan tutulacak tarafı kalmadı."

CHP olarak olmaları gereken her yerde bulunduklarını belirten Özel, şöyle devam etti:

"Yarın bininci günse buradayız. Boğaziçi'ndeyiz, İstanbul Barosunun arkasındayız. Dünyanın en büyük barosunun avukatlarının seçtiği yönetim kurulunun yanındayız, arkasındayız. Nerede olmamız gerekiyorsa oradayız. Ama mücadelenin teker teker değil bir bütün olarak verilmesi gerektiğinin de farkındayız. O kapsamlı süreç için Cumhuriyet Halk Partisi hem kararlı hem güçlü hem de milletin kendine verdiği vazifenin farkında olarak tüm çalışmalarını yapıyor. Tayyip Erdoğan'a şunu söyleyeyim. Oyuna gelmeyeceğiz ama hiç heveslenme, 'Nasılsa oyuna gelmezler diye şöyle yaparlar' diye düşünme. Senin oyuna gelmeme oyununa da gelmeyeceğiz. Sen benim ne demek istediğimi anladın."

"Orada yatan arkadaşlar, benim yerime yatıyorlar. Davaları, bu kadar davamızdır"

Özgür Özel, cezaevindeki arkadaşlarının sağlık durumlarının çok iyi olduğunu dile getirerek, "Biz onların dışarıya, içeriye girerken ki gibi dimdik çıkacaklarından eminiz. Daha önce nasıl dimdik girenler dimdik çıktıysa, arkadaşlarımız da bu şekilde çıkacaklar." ifadelerini kullandı.

Gezi Parkı davasının Türkiye'nin uluslararası anlaşmalarına ve uluslararası anlaşmalar gereği uymak zorunda olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre hükümsüz olduğunu savunan Özel, şöyle konuştu:

"İçerideki tüm arkadaşlarımız boş yere burada tutulmaktadırlar. Bir kez daha söyleyeyim. Bizim yerimize içeride yatmaktadırlar. Sayın Erdoğan'ın hakaretler ettiği, Gezi'yi destekleyen 10 milyonlarca kadın adına burada iki arkadaşımız yatıyor. Tayfun Kahraman partimin üyesi, benim adıma yatıyor. Türkiye sivil toplumundaki herkes için İstanbul'u sevdiği için itiraz eden herkes için orada Can Atalay yatıyor. Orada Osman Kavala yatıyor. O yüzden biz beşine de sahip çıkıyoruz. Ben de Gezi'deydim. Ben ülkenin ana muhalefet lideriyim. Orada yatan arkadaşlar, burada yatan arkadaşlar benim yerime yatıyorlar. Davaları, bu kadar davamızdır."

Özel, Tayfun Kahraman'ın Gezi Parkı'nı yakıp yıkmakla suçlandığını belirterek, "Oysaki şiddetle şu kadar ilgisi yok bu arkadaşların. Bu arkadaşlar barışçıl itiraz sürecinin sivil toplum tarafları." diye konuştu.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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