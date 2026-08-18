Kılıçdaroğlu'ndan YKS Sonrası Gençlere Moral Mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda ( Yks ) üniversiteye yerleşen öğrencileri kutladı.

Kılıçdaroğlu, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla gençlerin hayatlarında yeni bir sayfa açıldığını belirtti.

Üniversiteye yerleşen gençleri kutlayan ve eğitim hayatlarında başarılar dileyen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ancak bugün bir üniversiteye yerleşemeyen, istediği bölümü kazanamayan ya da hayalindeki şehirden uzak kalan gençlerimize de özellikle şunu söylemek istiyorum, bir sınav sonucu, sizin değerinizi ve geleceğinizi belirlemez. Hayallerinizden vazgeçmeyin. Bazen hedefe giden yol, planladığımızdan daha uzun ve farklı olabilir. Gençlerimizin yeteneklerini özgürce geliştirebildiği, nitelikli eğitim alabildiği, mezun olduğunda iş bulabileceği ve geleceğe güvenle bakabileceği bir Türkiye'yi birlikte kurmak zorundayız. Sizlere sadece başarılar dilemek yetmez, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz adil fırsatları da yaratmak gerekir. Yolunuz açık, geleceğiniz aydınlık olsun. Her birinizin hayali, Türkiye'nin geleceğidir."

Kaynak: AA