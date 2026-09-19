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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bolu'da Özvarlı ailesine konuk oldu

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Bolu'da Özvarlı ailesine konuk oldu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki temasları kapsamında karayoluyla Bolu'dan geçerken Özvarlı ailesinin Kasaplar Mahallesi'ndeki evine konuk oldu. Aileyle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, ardından İstanbul'a hareket etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özvarlı ailesinin Bolu Kasaplar Mahallesi'ndeki evine konuk oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki temasları kapsamında karayoluyla Bolu'dan geçerken Özvarlı ailesini ziyaret etti. Bolu'nun Kasaplar Mahallesi'ndeki evlerinde Özvarlı ailesiyle bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, ardından İstanbul'a hareket etti.

Kaynak: ANKA
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