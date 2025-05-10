CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Van'da Miting Düzenledi

Haber : İshak KARA - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(VAN) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, "Buradan tüm Türkiye'ye sadece Van'a bu bölgeye değil ama tüm Türkiye'de mesajımızı net bir biçimde vereceğiz. Bir sonraki seçimde CHP iktidarında Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmek için görev almaya hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Vatandaşın da teveccüh gösterip bizi iktidar yapacağına inanıyoruz" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin beşincisi Van'da yapılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla Van Kent Meydanı'nda düzenlenecek miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, şunları söyledi:

"CHP olarak biz Türkiye'nin bütün illerinde faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Özellikle 19 Mart'ta yaşanan sivil darbeden sonra miting sıklığımızı arttırdık. Her ile gidiyoruz ve büyük katılımlı mitingler düzenliyoruz. Bugün Van'dayız. Van Türkiye'nin önemli kentlerden bir tanesi. Bizim de iddia sahibi olmak istediğimiz CHP olarak güçlü olmak istediğimiz illerden bir tanesi. İlginin ve katılımın yoğun olacağını düşündüğümüz bir gün. Buradan tüm Türkiye'ye sadece Van'a bu bölgeye değil ama tüm Türkiye'de mesajımızı net bir biçimde vereceğiz. Bir sonraki seçimde CHP iktidarında Türkiye'nin bütün sorunlarını çözmek için görev almaya hazır olduğumuzu gösteriyoruz. Vatandaşın da teveccüh gösterip bizi iktidar yapacağına inanıyoruz."