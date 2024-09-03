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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümünü kutladı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, 'Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan, mazlum milletlere örnek olan bu kongre; Sivas'ın onuru, biz Sivaslıların ömrü boyunca gururla taşıyacağı bir şeref madalyasıdır' dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümünü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan, mazlum milletlere örnek olan bu kongre; Sivas'ın onuru, biz Sivaslıların ömrü boyunca gururla taşıyacağı bir şeref madalyasıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas Kongresi'nin 105'inci yılını nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Sivas için söylediği "Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi" sözlerini hatırlatan Karasu, şu ifadelere yer verdi:

"Tarih boyunca coğrafi konumu, stratejik önemiyle askeri, ticari ve idari bir merkez olan güzel şehrimiz Sivas, işgalden zafere, zaferden Cumhuriyet'e çok önemli görevler üstlenmiştir. Kurtuluş destanımızın yol haritası, tam 105 yıl önce bu topraklardan çizilmiştir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük bir öngörüyle 'emin şehir' olarak nitelediği Sivas, Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin yönetim merkezi olmuştur.

"TBMM'ye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yol büyük ölçüde şehrimizden döşenmiştir"

Aziz Atatürk, 'Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi' sözleriyle Sivas Kongresi'ni ve Sivas'ın önemini bir asla silinmeyecek şekilde tarihimize işlemiştir. 108 gün boyunca Milli Mücadelenin yol haritasının çıkarıldığı bir merkez olan Sivas, Heyet-i Temsiliye'nin yürütme organı gibi hareket ettiği bir şehir kimliği kazanmıştır. Sivas halkı ve yöneticileri, bu süreçte Mustafa Kemal Paşa ve mücadele arkadaşlarına yürekten ev sahipliği yaparak, huzur ve güven içinde çalışmalarını sağlamıştır. Bugün milli iradenin yegane tecelligahı olan TBMM'ye ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yol büyük ölçüde şehrimizden döşenmiştir.

İşte 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışla başlayan uzun yolculuk; vatanın bağımsız ve milli sınırlar içinde bölünmez bir bütün olarak tescillendiği karargah olan ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan, mazlum milletlere örnek olan bu kongre; Sivas'ın onuru, biz Sivaslıların ömrü boyunca gururla taşıyacağı bir şeref madalyasıdır.

"Partimizin İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nın başlangıcını yine bu topraklardan yapacağız"

Bizler de bugün attığımız her adımımızı Sivas Kongresi'nde alınan ve tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan kararlara bağlılık bilinci ve sorumluluğuyla atıyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Ulu Önderimiz'in bize gösterdiği muasır medeniyet hedefinden bir an olsun ayrılmadan, aklın ve bilimin öncülüğünde; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletine sahip çıkmak, bu onurlu mücadeleyi, gururla gelecek nesillere aktarmak ve 'kimsesizlerin kimsesi' olan Cumhuriyetimizi kalıcı bir biçimde demokrasiyle taçlandırmak için çalışıyor, kararlılıkla geleceğe yürüyoruz. Tarihimizi şekillendiren ve partimizin ilk kurultayı sayılan kongrenin yıl dönümünde, partimizin İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'nın başlangıcını da yine bu topraklardan yapacağız. Sivas Kongresi'nin 105'inci Yılı hepimize kutlu olsun!"

Kaynak: ANKA / Güncel

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