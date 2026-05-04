CHP Genel Başkan Yardımcısı Rızvanoğlu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, "Yangınlarla mücadele, yangını önlemek, hazırlıklı olmak ve süreci bilimsel yöntemlerle yönetmektir." dedi.

Rızvanoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, iktidarın orman yangınlarına yönelik tedbirlerini eleştirdi.

Yangınla mücadelenin sayıyla değil uzmanlıkla yapılabileceğini belirten Rızvanoğlu, yangın sahasının eğitim, deneyim ve disiplin gerektiren bir yer olduğunu, yangınların eğitimli, hazırlıklı ve koordineli ekiplerle söndürülebileceğini söyledi.

Asıl meselenin yangın çıkmadan önce gerekli önlemlerin alınabilmesi olduğunu vurgulayan Rızvanoğlu, şunları kaydetti:

"Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bakışımızı çok net bir şekilde ortaya koyduk. Yangınlarla mücadele, yangını önlemek, hazırlıklı olmak ve süreci bilimsel yöntemlerle yönetmektir. Orman politikası ise rant anlayışıyla değil, kamu yararı anlayışıyla yürütülmelidir. Gönüllülük sistemi bilimsel ve güvenli hale getirilmeli. Orman köylüsü sürecin asli aktörü olmalı. Kırsalda yangın kültürü tekrar yaratılmalı. ve en önemlisi ormanların amaç dışı kullanımına verilen izinler sıkı denetime tabi tutulmalı. Kaybedilen her hektar orman yalnızca doğanın değil bu ülkenin ortak geleceğinin de kaybıdır. Bu nedenle ormanları korumak bir tercih değil, devletin en temel sorumluluklarından bir tanesidir."