CHP Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu'ndan Yargıtay'ın Kaftancıoğlu Kararına Tepki: "Haksızlıktır, Adaletsizliktir, Çok Büyük Bir Rezalettir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkümiyet kararını onaması üzerine; " Türkiye'ye büyük bir oyun oynuyorlar, çok büyük bir kötülük yapıyorlar, kendi iktidarlarını devam ettirebilmek için, yapılan budur. Bu haksızlıktır, adaletsizliktir, çok büyük bir rezalettir" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararını, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Kuşoğlu, şunları söyledi:

"Canan Başkan'a geçmiş olsun diyorum öncelikle. Ama bu karar da kısa bir süre önce Osman Kavala ile ilgili olarak alınan karar gibi; içi boş, sadece siyasi bir karar. İktidar tarafından seçim öncesi Türkiye kutuplaştırılmaya çalışılıyor. Kutuplaştırılarak oy kaybı önlenmeye, bir gerginlik yaratılarak; ekonomideki bu rezalet, sıkıntı, işsizlik, iflaslar, intiharlar bunlar gösterilmemeye çalışılıyor. O gerginlikle eski oylarını almaya çalışıyor.

Türkiye'ye büyük bir oyun oynuyor, Türk devletine ve milletine çok büyük bir oyun oynuyorlar, çok büyük bir kötülük yapıyorlar, kendi iktidarlarını devam ettirebilmek için yapılan budur. Bu haksızlıktır, adaletsizliktir, çok büyük bir rezalettir.

Ne yapmış sonuçta Canan başkan? Sonuçta bir şeyler söylemiş, bir şeyler yazmış. Kimseye hakaret etmemiş, herhangi bir eylemi yok, fiili yok, kimseye zararı yok, ne oluyor?

Bu sadece siyasi bir karardır. Böyle bir siyasi karar karşısında, gerçek anlamda hukuki bir karar değil, hukukçuların verdiği bir karar değil bu; siyasi bir karar, siyasetçilerin verdiği bir karar. Bu siyasi karar karşısında bizim de ana muhalefet partisi olarak, iktidarın yarın sahibi olacak parti olarak bir araya gelmemiz, toplanmamız, doğru değerlendirmemiz, doğru işler yapmamız, halkımızı da bu yönde bilgilendirmemiz lazım. Onun için de hemen İstanbul'da bir araya geleceğiz."