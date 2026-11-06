CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, YÖK'ün 45. yılında kaldırılmasını istedi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, YÖK'ün kuruluşunun 45'inci yılına ilişkin yaptığı açıklamada, "YÖK kaldırılmalı; üniversitelerin bilimsel, idari ve mali özerkliğini güvence altına alan demokratik bir yükseköğretim sistemi kurulmalıdır. Rektörler siyasi iktidarın tercihiyle değil, üniversite bileşenlerinin özgür ve demokratik iradesiyle belirlenmelidir" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) kuruluş yıl dönümüne dair açıklama yaptı.

6 Kasım 1981'de kurulan YÖK'ün yalnızca yükseköğretimi düzenleyen bir kurum değil, 12 Eylül darbe rejiminin üniversitelere dayattığı vesayet düzeninin simgesi olduğunu söyleyen Kaya, "Darbeciler parlamentoyu kapatıp siyaseti ve toplumsal hayatı baskı altına alırken üniversitelerin özgür düşünce geleneğini, bilimsel özerkliğini ve akademik özgürlüğünü de hedef aldı. 12 Eylül üniversiteleri susturmak istedi. YÖK, bu suskunluğun kurumsal adı oldu" ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTELER NİTELİK KAYBI İLE KARAŞI KARŞIYA"

Aradan geçen 45 yıla rağmen darbecilerin dayattığı anlayışın izlerinin silinmediğini vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Bugün üniversitelerimiz yalnızca siyasi vesayetle değil, bilimsel nitelik kaybıyla da karşı karşıyadır. Dünyanın en saygın üniversiteleri arasında ilk 100'e giremeyen, yeterli akademik kadrosu, laboratuvarı ve araştırma altyapısı bulunmayan üniversitelerle bilimde öncü olamayız. Üniversite açmakla bilim üretilmez. Bina yapmakla akademik başarı sağlanmaz! Diploma dağıtmakla gençlere gelecek kurulmaz. Üniversiteler genç işsizliğini dört yıl ertelemenin aracı haline getirilmiştir. Bugün yalnızca diplomalı değil, yüksek lisanslı ve doktoralı işsiz gençlerimiz de vardır. Bu tablo gençlerin değil; yükseköğretimi plansız büyüten, bilimsel niteliği ve istihdamı göz ardı eden anlayışın başarısızlığıdır. Mesleki ve teknik eğitim güçlendirilmeli, gençlerimiz ucuz iş gücüne dönüştürülmeden nitelikli mesleklerle buluşturulmalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak tutumumuz nettir: YÖK kaldırılmalı; üniversitelerin bilimsel, idari ve mali özerkliğini güvence altına alan demokratik bir yükseköğretim sistemi kurulmalıdır. Rektörler siyasi iktidarın tercihiyle değil, üniversite bileşenlerinin özgür ve demokratik iradesiyle belirlenmelidir. Akademisyenlerin düşünce ve araştırma özgürlüğü, öğrencilerin demokratik örgütlenme hakkı güvence altına alınmalıdır. Akademik kadrolarda siyasi sadakat değil liyakat, üniversite yönetimlerinde merkezi vesayet değil demokratik katılım esas alınmalıdır. Mesleki ve teknik eğitim güçlendirilmeli; eğitim, üretim ve istihdam politikaları birlikte planlanarak gençlerimizin geleceği güvence altına alınmalıdır.

Bizim üniversite anlayışımızda kayyum zihniyeti değil demokratik irade, siyasi sadakat değil akademik liyakat, baskı değil özgürlük vardır. YÖK'ü kaldırmak yalnızca bir kurumu ortadan kaldırmak değil, 12 Eylül'ün üniversitelerdeki vesayet mirasıyla hesaplaşmaktır. Özgür üniversite olmadan özgür toplum, bilimsel ilerleme olmadan güçlü bir Türkiye kurulamaz. 45 yıl önce darbecilerin üniversitelere dayattığı düzen artık tarihe karışmalıdır."

Kaynak: ANKA