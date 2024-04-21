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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 1 Mayıs'ta Çalışma Meclisi'nin toplanmasına tepki gösterdi

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, iktidarın Çalışma Meclisi'ni işçinin bayramı olan 1 Mayıs'ta toplamasına tepki gösterdi. Taşcıer, "Madem böyle bir niyetiniz var, başka tarih mi kalmadı zaten beş yıldır toplamıyorsunuz. Bu tarihin seçilmesinin anlamı ve amacı çok açık; sendikalar, demokratik kitle örgütleri 1 Mayıs'ta alanlarda olmasın, Saray'da dört duvar arasında seslerini bastıralım" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, iktidarın Çalışma Meclisi'ni işçinin bayramı olan 1 Mayıs'ta toplamasına tepki gösterdi. Taşcıer, "Madem böyle bir niyetiniz var, başka tarih mi kalmadı zaten beş yıldır toplamıyorsunuz. Bu tarihin seçilmesinin anlamı ve amacı çok açık; sendikalar, demokratik kitle örgütleri 1 Mayıs'ta alanlarda olmasın, Saray'da dört duvar arasında seslerini bastıralım" dedi.

CHP Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, beş yıl aradan sonra iktidar tarafından yeniden toplanması planlanan Çalışma Meclisi için belirlenen tarihi eleştirdi. Sendikalar tarafından da 1 Mayıs'a denk getirilmek istendiği için tepki gören girişimle ilgili yazılı açıklama yapan Taşcıer, yasanın açık bir şekilde Çalışma Meclisi'nin her yıl toplanması gerektiğini belirtmesine rağmen buna uyulmadığını, iktidarın bir kez daha 'ben yaptım oldu' anlayışıyla sembolik bir süreç yürütmek istediğini belirtti.

"BEN YAPTIM OLDU ANLAYIŞIYLA GÖSTERMELİK ADIM"

Taşcıer, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Çalışma Meclisi'nin toplanıp toplanmaması iktidarın keyfine göre karar verebileceği bir konu değil. Yasa zaten çok açık bir şekilde Çalışma Meclisi'nin yılda en az bir defa toplanacağını söylüyor. Yani bugüne dek yasaya uymayan bir iktidar var. Halbuki daha önceleri meclisin sık sık toplanacağını, çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu diyalog ortamı için çok önemli olduğunu söylüyorlardı. Çalışma Meclisi'ni topladıkları zaman böyle diyorlar, sonra unutup yeniden keyifleri isteyeceği zamana kadar sözlerini unutuyorlar. Bugün çalışma hayatında çözülmesi gereken çok büyük sorunlar, hatta düğüm haline gelmiş krizler var. Bunlara ortak akılla çare üretmek dışında başka bir çözüm yolu yok, çünkü tarafların istişaresine, karşılıklı oturup uzlaşmasına, diyaloğa ihtiyaç var. 'Ben yaptım oldu' anlayışındaki AKP iktidarı için tabi bunlar çok uzak kavramlar. Göstermelik olarak zaman zaman sembolik süreçler yürütüp sorunları çözüyormuş gibi yapıyorlar, ama çözebildikleri bir şey yok. Zaten Meclis bu haliyle sembolik olarak görüldüğü, 'biz konuları belirledik, şu gün şu saatte gelin' denildiği sürece 'dostlar alışverişte görsün' mantığından başka bir anlama da gelmiyor.

"AMAÇ BELLİ, SENDİKALARIN SESLERİNİ BASTIRMAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Çalışma Meclisi toplantısı için 1-2 Mayıs tarihlerini belirlediği ifade ediliyor. Madem böyle bir niyetiniz var, başka tarih mi kalmadı zaten beş yıldır toplamıyorsunuz. Bu tarihin seçilmesinin anlamı ve amacı çok açık; sendikalar, demokratik kitle örgütleri 1 Mayıs'ta alanlarda olmasın, Saray'da dört duvar arasında seslerini bastıralım. ya böyle ya da sarılaşmayan sendikalar Meclis'e gelmesin, çalışma hayatının sorunları konusunda konuşamasınlar isteniyor. Emeklinin, emekçinin, asgari ücretlinin temsilcilerinin olmayacağı bir Çalışma Meclisi kurarak, Çalışma Hayatının ve çalışanların sorunlarını konuşmak yerine, sorunları bastırmayı, halının altına süpürmeyi mi tercih edeceksiniz?

Asgari ücret, emeklilerin yaşam savaşı, çalışma hayatı paydaşlarının gelirdeki mutsuzluğu ve hatta esnafın içerisinde olduğu duruma itirazlar yüksek sesle geleceği için gerçeklerle yüzleşmek yerine top çevirecekler. Sendikaların olmadığı bir Çalışma Meclisi'nde, 'zor şartları biliyoruz ama hep birlikte kemer sıkalım' mesajı vermek isteyeceklerdir. Her iki koşulun da kabul edilebilir bir yanı yok. Çalışma Meclisi toplansın ama tarihi değişmeli, gündem taraflarla birlikte belirlenmeli. Başka türlüsü ifade ettiğim üzere göstermelik bir toplantıdan öteye gitmeyecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel

Gamze Taşcıer 1 Mayıs Saray Politika Güncel Haberler

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