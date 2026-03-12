Haberler

Aydın'da Cumhurbaşkanı ile kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret iddiasıyla 4 kişiye gözaltı

Güncelleme:
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Cumhurbaşkanına hakaret ve kamu görevlisine hakaret iddialarıyla CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Kemal Koç'un da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede gece saatlerinde farklı noktalara asılan pankart ve afişlerle ilgili şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Üzerinde CHP Nazilli Gençlik Kolları yazısı ve logosunun da yer aldığı pankart ile afişlerle ilgili soruşturma kapsamında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçlamasıyla İlçe Gençlik Kolları Başkanı Koç ile gençlik kolları yönetim kurulu üyesi Y.Ç. ve A.Ö. ile partili E.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Çelik
