CHP Gençlik Kolları Başkanı'ndan Özgür Özel'e Destek

(İSTANBUL) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, adalet ve demokrasi mücadelesine adanmış gençleri olarak, Genel Başkanımız Özgür Özel'in göz hizasında ve omuz başındayız. Soruşturmalarla, saldırılarla bizi korkutamazsınız. ya hep beraber, ya hiçbirimiz!" ifadelerini kullandı.