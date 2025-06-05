CHP Gençlik Kolları Başkanı'ndan Özgür Özel'e Destek

CHP Gençlik Kolları Başkanı'ndan Özgür Özel'e Destek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, partinin adalet ve demokrasi mücadelesine vurgu yaptı.

(İSTANBUL) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatılmasına tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin birinci partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, adalet ve demokrasi mücadelesine adanmış gençleri olarak, Genel Başkanımız Özgür Özel'in göz hizasında ve omuz başındayız. Soruşturmalarla, saldırılarla bizi korkutamazsınız. ya hep beraber, ya hiçbirimiz!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği belli oldu

Survivor'dan kaçar gibi ayrılan Hikmet'in nereye gittiği netleşti
6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

6 yıldır süren seçim husumeti! Kan gövdeyi götürdü
İnfaz paketi kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Meclis'te kabul edilip yasalaştı! Binlerce kişi bugün tahliye oluyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
CHP'li belediyelere yolsuzluk soruşturması! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı

CHP'li belediyelere operasyon! 5'i belediye başkanı 22 kişi tutuklandı
Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı

Verdiği kilolarla gündeme gelen Pelin Öztekin'den çapkınlık itirafı
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
CHP'li Hakan Bahçetepe tutuklandı, Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçebilir

Başkan tutuklandı, ilçenin yönetimi rakip partiye geçiyor
Yok artık Dzeko! Herkes jübilesini beklerken dünya devine imzayı atıyor

Herkes jübilesini beklerken dünyanın en büyük takımına imzayı atıyor
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.