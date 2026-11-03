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CHP Fon Vurgununu Takip Komisyonu, Bakan Gürlek'in açıklaması sonrası olağanüstü toplandı.

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CHP Fon Vurgununu Takip Komisyonu, Bakan Gürlek'in açıklaması sonrası olağanüstü toplandı.
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CHP Fon Vurgununu Takip Komisyonu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fon soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanlığı'nda yaptığı basın açıklamasının ardından olağanüstü toplandı. Komisyon, Adalet, Anayasa, Plan ve Bütçe komisyonlarından üyeler ile milletvekillerinden oluşuyor.

(ANKARA) - CHP Fon Vurgununu Takip Komisyonu,  Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "fon soruşturmasına" ilişkin yaptığı açıklamanın ardından olağanüstü toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, Adalet Komisyonu Sözcüsü İnan Akgün Alp, Adalet Komisyonu Üyesi Hasan Öztürkmen, Anayasa Komisyonu Sözcüsü Barış Bektaş, Anayasa Komisyonu Üyesi Aysu Bankoğlu, Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü Cevdet Akay ile Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Gülizar Biçer Karaca ve milletvekillerinden oluşan CHP Fon Vurgununu Takip Komisyonu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, fon soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanlığı'nda yaptığı basın açıklamasının ardından olağanüstü toplandı.

Kaynak: ANKA
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