CHP, Esenyurt'ta Hukuksuzluklara Karşı Mücadeleye Devam Edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun, "CHP olarak mücadelelerimizi büyüterek meydanlarda sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

CHP Genel Başkan yardımcıları Gamze Taşcıer, Pınar Uzun, İstanbul Milletvekili Engin Altay, İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'li belediye meclis üyeleri, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Esenyurt Belediyesine geldi.

Uzun, burada yaptığı açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Özer'e karşı hukuksuzluk yapıldığını ileri süren Uzun, "CHP olarak mücadelelerimizi büyüterek meydanlarda sürdürmeye devam edeceğiz. Esenyurt seçmeninin tasarrufunu açıkça yok sayan siyasi otoriteye karşı, halkın iradesini ve halkın otoritesini savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz." diye konuştu.

Esenyurtluların iradesine sahip çıkacaklarını dile getiren Taşcıer de adaleti aramaya devam edeceklerini, baskılara, tehditlere ve bütün hukuk dışı uygulamalara rağmen milli iradeye sahip çıkacaklarını ifade etti.

Engin Altay, demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğunu belirterek, "İnsanlar Esenyurt'ta esir alınan demokrasiyi yeniden yaşama hakkı istiyor. Bunu isteyenler samimi, dürüst ve vatansever insanlardır. Siyasi mülahazaları ve siyasi çıkarları yoktur." diye konuştu.

Altay, "Herkes bilsin ki CHP bu yapılana seyirci kalmayacak. Haklarını demokratik sınırlar içinde sonuna kadar arayacaktır." dedi.

Konuşmaların ardından kapıda güvenlik önlemi alan polisin CHP heyetinin belediye binasına girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı.

Arbedenin ardından CHP heyeti, Esenyurt Kaymakamlığında İstanbul Valisi Davut Gül ile bir araya geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Talebimiz netti. Belediye önündeki ablukanın kaldırılmasını, belediye meclis üyelerimizin CHP grup salonuna girmesini ve milletvekillerimizin meclis üyelerimizi ziyaret edebilmesini istiyoruz. Sayın Vali ile süreç üzerine değerlendirmeler yapıldı. Ancak henüz bir uzlaşmaya varılamadı." ifadelerini kullandı.