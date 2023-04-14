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CHP Erzurum Milletvekili Adayı Dr. Ayhan Koç, Horasan seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılıyor

CHP Erzurum Milletvekili Adayı Dr. Ayhan Koç, Horasan seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılıyor

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CHP Erzurum Milletvekili Adayı Dr. Ayhan Koç, Horasan Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katılacak.

CHP Erzurum Milletvekili Adayı Dr. Ayhan Koç, Horasan Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katılıyor. "Birleşe birleşen kazanacağız! Erzurum hakkını alacak!" sloganı ile seçim kampanyası yürüten Dr. Ayhan Koç, açılışa tüm Erzurum halkını davet etti.

CHP Erzurum Milletvekili Adayı Dr. Ayhan Koç, Horasan seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılıyor

"DADAŞLARIN İRADESİNİ BAŞKENTE TAŞIYORUZ"

CHP 1. sıra ve Millet İttifakı adayı olan Dr. Ayhan Koç, "Horasan Seçim Koordinasyon Merkezimizden milletimizin meclisine gönül köprüsü kuruyoruz. Dadaşların iradesini başkente taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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