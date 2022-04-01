CHP Enez İlçe Başkanı'dan skandal video! "Ramazan ayını karşılıyoruz" deyip alkol masasını paylaştı

Cumhuriyet Halk Partisi ( Chp ) Edirne Enez İlçe Başkanı Vedat Avcu'nun çekip sosyal medya hesabında paylaştığı bir video tepkilere neden oldu.

"RAMAZAN'I KARŞILIYORUZ"

Avcu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, mübarek Ramazan ayını alkol sofrası kurarak karşıladığını söyledi. Avcu, "Mehmet eniştemin bahçede Ramazan karşılaması yapıyoruz. Dost meclisi kapanış yani..." ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI

Videonun sonunda "Sakallıyım ama kendimi de çekeyim" diyen Avcu, kamerayı kendisine çevirdi. CHP'li Vedat Avcu'nun paylaşımına sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.

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