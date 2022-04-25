Chp, Elektrik Abonesinin Borç Sorgulama Videosunu Paylaştı: "Fatura Borcu Duruyorken, Kaymakamlığı Elektriği Açıyor"

CHP Genel Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, telefon ile aranan EnerjiSA çağrı merkezinden yurttaşın ödenmeyen dört faturası için toplam 651 lira 38 kuruş borcu olduğunu gösteren video paylaşıldı. CHP paylaşımında, "Fatura borcu duruyorken, kaymakamlık elektriği açıyor. Demek ki devlet isterse oluyormuş" denildi.

CHP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından, "Fatura borcu duruyorken, kaymakamlık elektriği açıyor. Demek ki devlet isterse oluyormuş. Hadi şimdi tüm elektriğini kestiğiniz insanların elektriğini açın. Bitecek bu neoliberal düzeniniz, devlet devlet olacak yeniden. Beşli çetenizle birlikte tarihin çöplüğüne atılacaksınız" notuyla video paylaşıldı.

Videoda bir vatandaşın telefon ile Ankara'daki elektrik dağıtım şirketi olan EnerjiSA çağrı merkezini arayarak borç sorgulaması yaptığı ve arayan kişinin abone numarasına ait ödenmeyen 4 faturada toplam 651 lira 38 kuruş borcu bulunduğu bildiriliyor.