CHP Elazığ Milletvekili Engelli Bireyler İçin Gezi Düzenledi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi üyesi engelli bireyler için Pertek Kalesi ve Keban Barajı'na gezi düzenledi. Engelli bir kız çocuğun annesi Gülgüle Çağla Yerli, "Sadece özel günlerde değil, böylesine günlerde de özel çocuklarımızın hatırlanması gerekmektedir. Milletvekilimiz Gürsel Erol bizleri hep hatırlıyor. Gerçekten bu etkinlik için çok teşekkür ederiz" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi üyesi engelli bireyler için Pertek Kalesi ve Keban Barajı'na dün gezi düzenledi.

"ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN SÜREKLİ EVDE OTURMASI ONLARI ÇOK ÜZMEKTEDİR"

Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi Başkanı Metin Fırat gezi için Erol'a teşekkür etti ve şu açıklamayı yaptı:

"Bizlerin her zaman yanında olan CHP Elazığ Milletvekili Sayın Gürsel Erol'a çok teşekkür ederiz. Engelli kardeşlerimiz bugün hem doyasıya eğlendi hem de çeşitli gezilerde bulundu. Buradaki bölgeler gerçekten çok güzel. Bilindiği üzere engelli vatandaşlarımız sürekli evde oturuyor, böyle geziler gerçekten de onları çok mutlu ediyor. Böylesi güzel bir etkinliği düzenleyen Sayın Milletvekilimiz Gürsel Erol'a tekrar çok teşekkür ederiz. Pertek Belediyesi personellerine de çok teşekkür ederiz. Engelli vatandaşlarımızın sürekli evde oturması onları çok üzmektedir."

"SADECE ÖZEL GÜNLERDE DEĞİL, BÖYLESİNE GÜNLERDE DE ÖZEL ÇOCUKLARIMIZIN HATIRLANMASI GEREKMEKTEDİR"

Engelli bir kız çocuğun annesi Gülgüle Çağla Yerli ise sadece özel günlerde değil, özel bireylerin her gün hatırlanması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"Benim de özel bir kızım var. Ben engelli demek istemiyorum, bizim çocuklarımız özel çocuklardır ve yeryüzündeki meleklerdir. Milletvekilimiz Gürsel Erol'a böyle bir etkinlik düzenlediği için çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız bugün doyasıya eğlendi ve çok mutlu oldu. Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Metin Fırat'a da teşekkür ederiz. Sadece özel günlerde değil, böylesine günlerde de özel çocuklarımızın hatırlanması gerekmektedir. Milletvekilimiz Gürsel Erol bizleri hep hatırlıyor. Gerçekten bu etkinlik için çok teşekkür ederiz."

"BU TARZ ETKİNLİKLERE SÜREKLİ İHTİYACIMIZ VAR"

Özel bir birey olan ve Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde inşaat teknikeri olarak çalıştığını belirten Vedat Adıyaman ise bu tarz sosyal etkinliklere her zaman ihtiyaç duyduklarını söyledi. Adıyaman, "Çünkü böylesi imkanlarımız her zaman olmuyor. Bu tarz etkinliklerin sürekli hale gelmesi bizler için çok önemliydi" dedi.