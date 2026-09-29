CHP Edirne İl Başkanı Özlem Becan, Vali Yunus Sezer'i ziyaret etti

CHP Edirne İl Başkanı Özlem Becan, Vali Yunus Sezer'i ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhuriyet Halk Partisi Edirne İl Başkanı Özlem Becan ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti. Valilik açıklamasına göre Sezer, Becan ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti; ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı Özlem Becan ve yönetim kurulu üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, Becan ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.
Ziyarette çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA
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