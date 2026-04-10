Chp-Dp Görüşmesi… Gültekin Uysal: Milletin İradesinin Boğulmaya Çalışıldığı Bu İklimde, Demokratik Bir Dengeyi ve Sınırı Çizecek Olan Yine Millettir

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti. Uysal, "Milletin iradesinin boğulmaya çalışıldığı bu iklimde, demokratik bir dengeyi ve sınırı çizecek olan yine millettir. İster ara seçim, ister erken genel seçim, Türkiye'nin çok can alıcı meseleleri varken, yeniden bir hücre yenilenmesine ihtiyaç duyarken, bu seçimlerin bir nefes aldıracağına inanıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ara seçim gündemiyle çıktığı siyasi parti turu kapsamında DEM Parti, TİP, EMEP, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Yeniden Refah Partisi'nin ardından bugün Celal Bayar Köşkü'nü ziyaret ederek, Demokrat Parti Genel Başkan Gültekin Uysal ile görüştü.

Ziyarette Özel'e; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'den oluşan parti heyeti eşlik etti.

Uysal, Özel ve beraberindeki heyeti kapıda karşıladı. Görüşmede Uysal'a Parti Sözcüsü Haydar Altıntaş, Medya Tanıtım ve İletişim Başkanı Abdulbaki Mert, Siyasi İşler Başkanı Gürcan Dağtaş eşlik etti. Saat 11.00 itibarıyla başlayan görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü. İki lider görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Uysal, görüşmenin ardından basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu:

"Hem bölgede gelişen hadiseler ama daha da özelde milyonlarca insanımızın muhatabı olduğu yoksulluktan, Türk demokrasisinin karşı karşıya kaldığı risklere pek çok meseleyi karşılıklı değerlendirme imkanı bulduk. Önümüzdeki süreç, millete yaslanarak gelenlerin bugün devletin gücüyle beraber 'kuvvetlerin uyumu' diyerek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin imkanlarıyla birlikte milletin iradesinin boğulmaya çalışıldığına şahit oluyoruz. Seçime girmenin serbest ama kazanmanın yasak olduğu, kazanıldığında da başa neler geldiğini yakın zamanda yaşananlar teyit ediyor."

"İktidar, demokratik rekabeti boğmak, yok etmek hedefindedir"

Bütün bunlara rağmen demokratik rejim içerisinde faaliyet gösteren tüm siyasi partilerin önceliği, demokratik rekabet ortamını ayakta tutmaktır. Bugün iktidarın hedefi, bir kişinin tek başına seçime girdiği bir konfigürasyonu şekillendirmek hedefindedir. Demokratik rekabeti boğmak, yok etmek hedefindedir. Türkiye'nin nefes sahasını daraltma hedefindedir. Bu hususta hassasiyetlerimizi karşılıklı olarak dünden bugüne hem tarihsel kimliğiyle, hem de özellikle bugün tarihi şartların CHP'ye yüklediği misyon ile beraber önümüzdeki süreçte Türk milletinin salim bir limana yanaşması için demokratik mücadelemizi sonuna kadar hep birlikte vereceğiz."

"Bu seçimlerin bir nefes aldıracağına inanıyoruz"

Özel ve Uysal, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Uysal, "Ara seçim yapılması teklifine destek veriyor musunuz" sorusuna, "Muhalefetin elindeki tek enstrüman sandık, seçimdir. Bugün iktidar, sandıktan ve hukuktan kendi lehine bir netice çıkıyorsa kabul ama kendi aleyhine bir netice çıkacak olduğunda reddediyor. Siyasi zihniyetlerini tanıyoruz. O açıdan bugün özellikle konuşmam içerisinde de ifade ettim, milletin iradesinin boğulmaya çalışıldığı bu iklimde, demokratik bir dengeyi ve sınırı çizecek olan yine millettir. İster ara seçim, ister erken genel seçim, Türkiye'nin çok can alıcı meseleleri varken, yeniden bir hücre yenilenmesine ihtiyaç duyarken, bu seçimlerin bir nefes aldıracağına inanıyoruz" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA