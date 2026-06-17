CHP Ydk Yarın Toplanacak

(ANKARA) - CHP Yüksek Disiplin Kurulu, yarın 11: 00'de disipline sevk edilen 11 üyenin tedbir kararına yaptığı itirazları değerlendirmek için toplanacak.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, yarın 11: 00'de toplanacak. Toplantıda, tedbirli olarak ihraç talebiyle disipline sevk edilen 9 milletvekili ve 2 üyenin tedbir kararına yaptığı itirazlar değerlendirilecek.

Kaynak: ANKA