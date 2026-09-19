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CHP Denizli İl Başkanlığı, tutuklanan Kale İlçe Başkanı İnce'yi görevden aldı

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CHP Denizli İl Başkanlığı, tutuklanan Kale İlçe Başkanı İnce'yi görevden aldı
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Denizli Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin görevden alındığını ve disiplin süreci başlatıldığını bildirdi. CHP Denizli İl Başkanlığı olağanüstü toplanarak İnce'yi görevden aldı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Denizli Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin görevden alındığını ve hakkında disiplin sürecinin başlatıldığını bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Denizli Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'ye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarıbal şunları kaydetti:

" Denizli Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce'nin gözaltına alınması bilgisine ulaşılmasının ardından, CHP Denizli İl Başkanlığımız olağanüstü toplantı düzenleyerek Süleyman İnce'yi İlçe Başkanlığı görevinden almış, disiplin süreci başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA
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