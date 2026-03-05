Haberler

Evrim Rızvanoğlu: Milas'ta Zeytin Ağaçları Sökülüyor

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Muğla'nın Milas ilçesinde zeytin ağaçlarının söküldüğünü belirterek bu duruma sert tepki gösterdi. Rızvanoğlu, doğanın tahrip edilmesine karşı kar hırsının önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Muğla'nın Milas ilçesinde zeytin ağaçlarının söküldüğünü belirterek tepkide bulundu.

Rızvanoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Etrafımız adeta bir ateş çemberi ama birilerinin kar hırsı hala dinmiyor; gözleri paradan başka bir şey görmüyor. Milas'ta zeytin ağaçları sökülüyor. Bu toprakların en kadim sembollerinden olan zeytinler göz göre göre katlediliyor. Bir avuç rant uğruna yüzyılların emeği ve bereketi yok ediliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
500

