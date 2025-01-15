CHP'den Yusuf Tekin'e Protokol Tepkisi

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e, Ülkü Ocakları ile protokol imzalaması nedeniyle tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Bakanlığın tek başına bu kursları verebilecek niteliğe sahip olmasına rağmen yaptığı bu protokol, açıkça bir zümreye imtiyaz sağlamasıdır ve asla kabul edilemez" dedi.

"Bu Protokol, Eğitim Hizmetinde Tarafsızlık İlkesini Açıkça Çiğnemiştir" ifadesini kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol hakkındaki söylemleri üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Özçağdaş'ın açıklaması şöyle:

Bu protokol, eğitim hizmetinde tarafsızlık ilkesini açıkça çiğnemiştir

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol üzerine bazı açıklamalarda bulunmuş. Konuyla ilgili 9 Ocak 2025'de Ankara İdare Mahkemesi'nde protokolün iptali için dava açmıştık. Daha önce de belirttiğimiz gibi yapılan bu protokol, başta eğitim hizmetinde tarafsızlık ilkesini açıkça çiğnemiştir. Çünkü Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı, "Ülkücü Hareket" adı verilen bir siyasi hareketin kuruluşudur.

Eğitimin kime verileceğinden çok, kimin tarafından verildiğine bakılmalıdır

Bakan ise bir vakıfla protokol yapmanın arkasına sığınarak protokoller hukuk devleti ilkelerine uygun demektedir. Gerçek şudur ki bu protokol, hukuki açıdan Anayasa'ya, kanuna, yönetmeliğe ve genelge hükümlerine aykırıdır. Protokol Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile imzalanmıştır. Yani protokol, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindedir. Kaldı ki ilgili Vakıf bu ilişkilerden yararlanarak okullara da ayrıca girmektedir. Eğitimin kime verileceğinden çok, kimin tarafından verildiğine bakılmalıdır. Bilindiği üzere Bakan, cemaat ve tarikat uzantılarıyla yaptığı protokolleri de onları STK olarak görmesi ile açıklamıştı.

Eğitim bir kamu hizmetidir ve tüm eğitim kurumlarında siyaset üstü eğitim almak her vatandaşımızın Anayasal hakkıdır

Sonuç itibariyle Bakanlığın tek başına bu kursları verebilecek niteliğe sahip olmasına, bir milyona yakın öğretmen ve maaşlarını ödemekten imtina ettiği yüz bin usta öğretici olmasına rağmen yaptığı bu protokol, açıkça bir zümreye imtiyaz sağlamasıdır ve asla kabul edilemez. Niyet ortadadır ve lafı evirip çevirmekle gizlenemez. Eğitim bir kamu hizmetidir ve tüm eğitim kurumlarında siyaset üstü eğitim almak her vatandaşımızın Anayasal hakkıdır."