Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tan, Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlgili Sözlerini Eleştirdi

Güncelleme:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, ABD Başkanı Trump'ın NATO konusundaki açıklamalarına yanıt vererek, Türkiye'nin ulusal egemenliği üzerinde durdu ve eleştirilerde bulundu.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "NATO Erdoğan'la başa çıkmakta zorlanıyor, sorun olduğunda ben arıyorum" söylemine tepki göstererek, "Sorarlarsa 'dünya lideri' dersiniz. Sorarlarsa 'diklenmeden dik duruyoruz' dersiniz. Sorarlarsa ' Türkiye Yüzyılı başladı, şahlandık' dersiniz. Şairin dediği gibi, bu ülkede her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükelçisi Barrack'ın Türkiye'nin ulusal egemenliğini sürekli ayaklar altına almasına daha ne kadar göz yumulacağını sorguluyorduk ki bu defa kendisinin dostu, patronu, efendisi Trump çıktı sahneye… Hani şu Vaşington'da ağırlamakla Erdoğan'a meşruiyet bahşeden ABD Başkanı Trump…

Politico'ya verdiği söyleşiden BBC'nin yaptığı alıntıya göre Trump, Türkiye'nin NATO'daki yerini tartışmaya açıyor. Açması doğal zaten, geçenlerde çıkan NSS belgesinde de İslamiyet kastedilerek NATO'daki pek çok ülkenin Avrupalı kimliğini yitirmekte olduğu kaydedilmişti. Bu husus Doha'da sorulduğunda Hakan Fidan işi laf kalabalığına getirip, ciddiyetten uzak bir şekilde ve gülerek 'acaba NATO'nun Avrupa ötesine genişlemesi mi düşünülüyor' yanıtını vermişti. Trump ayrıca NATO içinde 'zorluk çıkardığında' Erdoğan'ı arayarak sorunu çözdüğünü belirtiyor. Trump kendi ricasıyla Erdoğan'a pek çok mahkumu serbest bıraktırdığını da ekliyor. Sorarlarsa 'dünya lideri' dersiniz. Sorarlarsa 'diklenmeden dik duruyoruz' dersiniz. Sorarlarsa 'Türkiye Yüzyılı başladı, şahlandık' dersiniz. Şairin dediği gibi bu ülkede her şey olabilirsiniz ama rezil olamazsınız."

Kaynak: ANKA / Güncel
