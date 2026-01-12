Gökan Zeybek'ten, Bakan Yumaklı'ya: "Dsi'nin Hizmetini Eksiksiz Şekilde Sağlanmasını Bekliyoruz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ankara'daki su sorunu üzerinden başlayan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile ASKİ Genel Müdürlüğü arasındaki yetki tartışmasına ilişkin olarak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çağrıda bulunarak, "Şehir ayrımı yapmayın. Talebimiz son derece açık ve basittir. Suyun yönetimi ve planlanması noktasında, Devlet Su İşleri tarafından hizmetin eksiksiz şekilde sağlanmasını bekliyoruz. Bu bir tercih değil, kanuni bir zorunluluktur" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara'daki su sorunu üzerinden DSİ ile ASKİ arasında başlayan yetki tartışmasına değinerek, DSİ Genel Müdürlüğü'nün görev tanımının, "Ülkemizdeki bütün su kaynaklarının planlanması, yönetimi, geliştirilmesi ve işletilmesinden sorumlu, Merkezi Yönetim Bütçesine tabii özel bütçeli yatırımcı bir kuruluştur" olduğu şeklindeki görseli paylaştı. Zeybek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya çağrıda bulunarak, şu ifadelere yer verdi:

"Şehir ayrımı yapmayın. Konu budur Sayın Bakan. Talebimiz son derece açık ve basittir. Suyun yönetimi ve planlanması noktasında, Devlet Su İşleri tarafından hizmetin eksiksiz şekilde sağlanmasını bekliyoruz. Bu bir tercih değil, kanuni bir zorunluluktur. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu konuda ihmale, gecikmeye, keyfiyete yer yoktur. Gerekli özeni gösteriniz. Devletin kurumları, her yurttaşımıza eşit ve adil hizmet etmekle yükümlüdür."