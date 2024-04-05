CHP'den Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul mazbatasını aldı

CHP'den Serik Belediye Başkanı seçilen Kadir Kumbul, mazbatasını aldı.

Kumbul, Serik adliyesine giderek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Servet Olcay Çil'den mazbatasını aldı.

Törende konuşan Kumbul, Kadir Gecesi öncesinde mazbatasını teslim aldığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Destek Serik halkından hizmet bizden. Kimseyi ayırmadan canla başla herkesi kucaklayacağımıza, Serik için canımızı dişimize takıp çalışacağımıza söz vermiştik. Sözümüzü bugün den itibaren tutmaya başlıyoruz." dedi.

Düzenlenen mazbata törenine, CHP Serik İlçe Başkanı Şeref Çimen, ilçe yöneticileri, partililer başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.