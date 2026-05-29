CHP Gençlik ve Kadın Kolları, CHP Genel Merkezi'nin Girişine Özgür Özel'in Bayramlaşma Programının Pankartını Astı

(ANKARA) - CHP Gençlik ve Kadın Kolları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün Ankara'da gerçekleştireceği bayramlaşma programı için CHP Genel Merkezi'nin girişine çağrı pankartı astı.

Genel Merkez'in önünde yapılan açıklamada, "Şu anda kayyum yönetiminin biber gazıyla, copla ve plastik mermiyle bizleri çıkarttığı Genel Merkez'in önündeyiz. Kayyum yönetimi Genel Merkez'in etrafını kapatmakla kalmamış, barikat bile kurdurmuş. Vatandaştan, halktan ve yurttaşlardan korkar vaziyetteler. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile birlikte yarın saat 14.00'te bütün yurttaşlarımızı Güvenpark'a bekliyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA