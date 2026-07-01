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CHP'li Kaya: "Ösym, Siz Hiç mi Doğru Düzgün Sınav Yapamayacaksınız?"

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, ÖSYM'nin YKS'de bir soruyu iptal edip bir sorunun cevabını değiştirmesini skandal olarak nitelendirerek, sınav güvenliğini sağlayamayanların hesap vermesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, ÖSYM'nin YKS'de bir soruyu iptal edip bir sorunun da cevabını değiştirmesine tepki göstererek, "Milyonlarca gencin geleceğiyle bu kadar kolay oynayamazsınız. ÖSYM, siz hiç mi doğru düzgün sınav yapamayacaksınız? Her yıl aynı hatalar, aynı beceriksizlik, aynı mağduriyet" dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2026-YKS) ilişkin bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir sorunun ise iptal edilmesine karar vermesini eleştiridi. Kararı "skandal" olarak nitelendiren Kaya, şunları kaydetti:

"YKS'de yine skandal. Bir soru iptal ediliyor, bir sorunun doğru cevabı sınavdan sonra değiştiriliyor. Milyonlarca gencin geleceğiyle bu kadar kolay oynayamazsınız. ÖSYM, siz hiç mi doğru düzgün sınav yapamayacaksınız? Her yıl aynı hatalar, aynı beceriksizlik, aynı mağduriyet. Gençlerimiz deneme tahtası değildir. Sınav güvenliğini ve ölçme-değerlendirme ciddiyetini sağlayamayanlar bunun hesabını vermelidir."

Kaynak: ANKA
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