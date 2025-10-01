CHP'den Meme Kanseri Farkındalık Ayı Açıklaması: 'Kadınların Hayatı Rant Politikalarına Kurban Edilemez'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadınların yaşamı rant politikalarına kurban edilemez. Erken teşhis için eşit, ücretsiz ve yaygın tarama hizmeti sağlanmalıdır" dedi.

CHP Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na ilişkin yaptığı yazılı açıklama yaptı. Şahbaz, şunları kaydetti:

" Türkiye'de her yıl 25 binden fazla kadın meme kanseri tanısı alıyor. Kadınlarda en sık kanser ölüm nedeni olarak da meme kanserini görüyoruz. Oysa bu hastalıkta yaşam şansını belirleyen tek gerçek kurtarıcı erken teşhistir. OECD ülkelerinde 50–69 yaş arasındaki kadınların yarısından fazlası düzenli taramadan geçerken, Türkiye'de bu oran sadece yüzde 21. kadınların hayatı söz konusu olduğunda, iktidarın yarattığı sağlık eşitsizlikleri bütün çıplaklığıyla ortaya çıkıyor.

Milyarlarca lirayı şehir hastanelerine akıtıyorlar; rant projelerine gözü kapalı kaynak buluyorlar. Ama kadınların yaşadığı yerde kolayca ulaşabileceği mamografi ve tarama merkezlerini kurmuyorlar. Ulaşım engeli, randevu krizi, altyapı yetersizliği yüzünden kadınlar göz göre göre hayatını kaybediyor. Çünkü bu iktidar için sağlık hakkı değil, beton ihaleleri değerli.

Kadınların yaşamını kurtaracak olan, rant uğruna dikilen devasa şehir hastaneleri değil; her mahallede erişilebilir, ücretsiz ve kamusal tarama hizmetleridir. Sağlık hakkı bir insan hakkıdır, ticaret malı değildir. Kadınların yaşam hakkı, müteahhitlerin kasasına değil, kamucu sağlık politikalarına emanet edilmelidir.

Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nda bir kez daha haykırıyoruz: Kadınların yaşamı rant politikalarına kurban edilemez. Erken teşhis için eşit, ücretsiz ve yaygın tarama hizmeti sağlanmalıdır. Şehir hastanelerine gömülen milyarlar halk sağlığını güçlendirmeye aktarılmalıdır. Kadınların hayatı üzerinden rant devşirenlere karşı, bizler kamucu sağlık politikalarını savunmaya devam edeceğiz."