CHP'li başkan partiden ihraç edildi
Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer hakkında yürütülen inceleme sonrası ihraç kararı verdi. Parti tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle Göçer'in üyeliğine son verildiği açıklandı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer hakkında kesin ihraç kararı verdi.
OY BİRLİĞİYLE İHRAÇ KARARI
CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Deniz Çakır tarafından yapılan yazılı açıklamada, kurulun 5 Şubat 2026 tarihli toplantısında Göçer'in partiden çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.
TÜZÜĞÜN ÜÇ MADDESİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ
Açıklamada, Göçer'in parti tüzüğünün 68/1-b, 68/1-d ve 68/1-f maddelerinde yer alan hükümlere aykırı davrandığının tespit edildiği belirtildi.
Buna göre;
Partide üstlenilen görev ve sorumlulukla bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak,
Partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara katkı sağlamak,
Kurultay ve kongre süreçlerinin tüzük ve yönetmeliklere uygun yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunmak
eylemlerinin sabit görüldüğü ifade edildi.
"KESİN ÇIKARMA" CEZASI
Yüksek Disiplin Kurulu, söz konusu fiiller nedeniyle Abdulvahap Göçer'in partiden "kesin çıkarma" cezasıyla ihraç edilmesine karar verdi. Kararın oy birliğiyle alındığı vurgulandı.