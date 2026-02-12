CHP Sözcüsü Emre, Bakan Bayraktar'a 548 Bin Hektarlık Maden Sahası İhalesini Sordu

(ANKARA) – CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 548 bin 696 hektarlık 485 maden sahası ihalesine ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a "İhaleye çıkarılan sahalardan kaçı; orman alanı, tarım arazisi, mera-su havzası veya koruma kuşağı niteliğindedir? Bu sahaların il ve ilçe bazında dağılımı ile hangi nitelikleri nedeniyle maden sahası olarak değerlendirilmektedir" diye sordu.

CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) 317. ihale grubu kapsamında Türkiye genelinde 485 maden sahasını ihaleye çıkarmasına ilişkin olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Emre, önergesinde, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) 317. ihale grubu kapsamında toplam 548 bin 696 hektar büyüklüğünde 485 maden sahasını ihaleye çıkardığının kamuoyuna yansıdığını belirterek, bu büyüklüğün yaklaşık İstanbul'un yüzölçümüne denk geldiğini, söz konusu alanın 166 bin 319 hektarlık bölümünün ise orman, tarım arazisi, mera ve su havzası niteliği nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kurumların iznine tabi olduğunun dile getirildiğini aktardı.

Tarım alanlarının yıllar içinde daraldığına, iklim krizi ve su stresi koşullarında gıda arz güvenliğinin öneminin arttığına dikkat çeken Emre, tarımsal üretim ve kırsal geçim kaynakları üzerinde etkisi olabilecek madencilik faaliyetlerine ilişkin yer seçimi, izin süreçleri ve yerleşim yerlerine yakınlık kriterleri bakımından kamuoyunun açık, anlaşılır ve denetlenebilir bilgilere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Emre, Bakan Bayraktar'a şu soruları yöneltti:

"İhaleye çıkarılan sahalardan kaçı; orman alanı, tarım arazisi, mera-su havzası veya koruma kuşağı niteliğindedir? Bu sahaların il ve ilçe bazında dağılımı ile hangi nitelikleri nedeniyle maden sahası olarak değerlendirilmektedir?"

Tarım arazisi veya mera niteliği taşıyan sahalar için, ihaleye çıkmadan önce tarımsal üretim, hayvancılık ve su kaynakları üzerindeki etkileri ortaya koyan bir 'tarımsal etki değerlendirmesi' yapılmış mıdır? Bu değerlendirme kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın görüşü alınmış mıdır; üniversiteler (ziraat/orman fakülteleri) ve ilgili uzman kurumlarla bilimsel raporlar istenmiş midir? Bu çalışma veya değerlendirmeler yapıldıysa hangi riskler tespit edilmiş ve hangi tedbirler öngörülmüştür; yapılmadıysa gerekçesi nedir?

Yerleşim yerlerine yakın olduğu belirtilen maden sahaları bakımından Bakanlığınız 'yakınlık/uzaklık' ölçütünü hangi somut kriter ve mesafe eşiklerine göre belirlemektedir? Bu ölçüte göre, ihaleye çıkarılan sahalar içinde veya bu mesafe sınırları içinde kalan kaç köy ve mahalle bulunmaktadır?

İhale edilecek sahalarda çevre ve insan sağlığına ilişkin (toz, gürültü, su kirliliği, atık yönetimi ve rehabilitasyon) asgari koşullar ihale aşamasında hangi bağlayıcı şartlarla güvence altına alınmıştır? Bu koşulların izleme ve denetimi hangi kurumlarca ve hangi usulle yapılacaktır?"