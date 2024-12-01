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CHP'den Kayyuma Karşı Durma Vurgusu

CHP'den Kayyuma Karşı Durma Vurgusu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, antidemokratik uygulamalara karşı duracaklarını belirterek, kayyuma karşı olduklarını ve halkın yanında yer aldıklarını ifade etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Kayyuma Esenyurt'ta karşıysak, Hakkari'de de karşıyız, Mardin'de de karşıyız, Batman'da da karşıyız. Ülkenin neresinde antidemokratik bir uygulama varsa, bir ihlal varsa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak oradayız, halkımızın yanındayız." dedi.

CHP Kastamonu İl Başkanlığında düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Şahbaz, demokrasinin, insan haklarının, eşitliğin, hakkın ve hukukun tekrar hayata geçmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Bu mücadelede hep birlikte kol kola ve omuz omuza olduklarını vurgulayan Şahbaz, bugün CHP'nin ülkeyi yönetmeye aday ve yerel seçimlerden birinci çıkmış bir parti olduğunu belirtti.

Şahbaz, belediyelere "kayyum atanmasına" karşı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kayyuma Esenyurt'ta karşıysak, Hakkari'de de karşıyız, Mardin'de de karşıyız, Batman'da da karşıyız. Ülkenin neresinde antidemokratik bir uygulama varsa, bir ihlal varsa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak oradayız, halkımızın yanındayız. Haklının ve hukukun yanındayız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, hükümetin sağlık ve eğitim politikalarını da eleştirdi.

Toplantıya, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin, CHP İl Başkanı Dilek İlke Karabacak ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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