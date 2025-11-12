CHP'den Kapatma İddialarına Yanıt: 'Bu Bir Vesayet Girişimidir'

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerine dayanarak partileri hakkında hazırladığı yazıyı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiğini, bunun "dolaylı yoldan kapatma" çabası olduğunu ifade etti.

Çitci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha önce savcılığın Yargıtay'a kapatma talebi gönderildiği yönündeki iddiaları yalanladığını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, partimiz hakkında Yargıtay'a kapatma talebi gönderildiği iddialarını yalanlamıştı. Bugün ise aynı savcılığın, Anayasa'nın 68. ve 69. maddelerine dayanarak hazırladığı yazıyı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği ortaya çıktı. Bu belgeyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi hakkında 'dolaylı yoldan kapatma' talebinde bulunmuştur.

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin en köklü siyasal kurumu olarak bütün faaliyetlerini Anayasa ve yasalar çerçevesinde yürütmüştür. Milyonlarca seçmenin iradesini temsil eden, son seçimlerin ve anketlerin birinci partisini hedef almak; demokratik meşruiyeti sandıkta kazanılmış bir gücü idari ve yargısal yollarla sindirme çabasıdır.

Bu, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yöneltilmiş bir hamle değil, doğrudan halkın iradesine karşı yönelmiş bir vesayet girişimidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmaya, itibarsızlaştırmaya, korkutmaya çalışan hiçbir senaryo başarıya ulaşamaz. Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan vesayet değil sandık ve halk iradesidir."