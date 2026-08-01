CHP'den istifa eden 2 belediye başkanı ve 1 başkan vekili AK Parti’ye katıldı / Ek bilgiyle
CHP’den istifa eden Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan vekili Sacit Terzi, AK Parti’ye katıldı.
CHP'den istifa eden Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan vekili Sacit Terzi, Ak Parti'ye katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi'ndeki rozet takma töreni düzenlendi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nden istifa eden 3 belediye başkanı AK Partiye katıldı.
AK Parti'ye geçen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi'ye parti rozetlerini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
ROZET TAKILAN İSİMLER
AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi programında AK Parti rozeti takılan isimler:
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Tuzla Belediyesi Meclis Üyeleri Arzu Yelken, Özcan Türk, Eyüp Sunar, Osman Bilgin
Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Çekmeköy Belediyesi Meclis Üyeleri Ekrem Esmeray ve Fevzi Varlı
Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi, İBB ve Şile Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Coşkun, Şile Belediyesi Meclis Üyeleri Abdullah Gedik ve Turan İnanır
İBB ve Ümraniye Belediyesi Meclis Üyesi Yakup Fındık
Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Recep Yamak