CHP'den ihraç edilen Serkan Özcan, ihraç edilmekten onur duyduğunu söyledi

(ANKARA) - CHP'den YDK kararıyla ihraç edilen Serkan Özcan, "Demokrasiden nasibini almamış darbeciler tarafından ihraç edilmekten onur duydum. 'Arınma' gerçekleştiriyorlarmış. Oysa bu sürecin gerçek adı CHP'nin kendisini tasfiye sürecidir" dedi.

CHP'den Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararıyla ihraç edilen isimlerden Serkan Özcan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Birçok yol arkadaşımız gibi ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildim. Demokrasiden nasibini almamış darbeciler tarafından ihraç edilmekten onur duydum. 'Arınma' gerçekleştiriyorlarmış. Oysa bu sürecin gerçek adı CHP'nin kendisini tasfiye sürecidir. Türkiye bu haldeyken, inanın ne milletin ne de bizlerin bu işleri yapanların küçük dünyalarıyla boşa harcayacak zamanı yok. Biz Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesinde olacağız. Milletin iktidarı hedefiyle durmadan yol alacağız."

Kaynak: ANKA