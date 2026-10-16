Haberler

CHP'den ihraç edilen Serkan Özcan, ihraç edilmekten onur duyduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP'den ihraç edilen Serkan Özcan, ihraç edilmekten onur duyduğunu söyledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP YDK kararıyla partiden ihraç edilen Serkan Özcan, sosyal medya paylaşımında ihraç edilmekten onur duyduğunu belirtti. Özcan, 'arınma' denilen sürecin gerçek adının CHP'nin kendisini tasfiye etmesi olduğunu savundu.

(ANKARA) - CHP'den YDK kararıyla ihraç edilen Serkan Özcan, "Demokrasiden nasibini almamış darbeciler tarafından ihraç edilmekten onur duydum. 'Arınma' gerçekleştiriyorlarmış. Oysa bu sürecin gerçek adı CHP'nin kendisini tasfiye sürecidir" dedi.

CHP'den Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararıyla ihraç edilen isimlerden Serkan Özcan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Birçok yol arkadaşımız gibi ben de bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildim. Demokrasiden nasibini almamış darbeciler tarafından ihraç edilmekten onur duydum. 'Arınma' gerçekleştiriyorlarmış. Oysa bu sürecin gerçek adı CHP'nin kendisini tasfiye sürecidir. Türkiye bu haldeyken, inanın ne milletin ne de bizlerin bu işleri yapanların küçük dünyalarıyla boşa harcayacak zamanı yok. Biz Cumhuriyet, demokrasi ve adalet mücadelesinde olacağız. Milletin iktidarı hedefiyle durmadan yol alacağız."

Kaynak: ANKA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Saba Tümer’den taktiksel olarak mesajlara geç cevap yazanlara: Ne zavallısın sen!

Ünlü sunucudan mesaj çıkışı: Ne zavallısın sen!
84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor

Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Selin vurduğu İstanbul'da son durum: Kaybolan bir kişi sağ olarak bulundu

İstanbul'da kayıp alarmı sürüyor! Bir kişiden iyi haber geldi
33 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu! Banka hesabı ve GSM hattı toplayıp para nakletmişler

Siber polisinden ortak çalışma! Parayı böyle nakletmişler
Usta sanatçı Alpay son yolculuğuna uğurlandı

Türk müziğinin usta ismine vefasızlık! Cenazede dikkat çeken eksiklik
İsrailli yerleşimciler Amerikalı gazeteciyi hastanelik etti

İsrail bu kez baltayı fena taşa vurdu
Namaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndüler

Namaza yürüyerek gittiler, evlerine kayıkla döndüler
Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız

Dembele'nin karısına çirkin yorum!