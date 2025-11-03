CHP'den İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya Soru Önergesi

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak'ın bir polis memurunun çenesini kırdığı iddiasına ilişkin olarak, "Polis hesapları paylaşım yapıyor, insanlar paylaşım yapıyor; televizyonlara, gazetelere yansıyor. Bir kişi konuşmuyor. Kim, bilin? Ali Yerlikaya. Herkeste ses var, Ali Yerlikaya'da ses yok" ifadesini kullandı. Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, " İçişleri Bakanlığı, personeline sahip çıkarak savcılığa suç duyurusunda bulundu mu" diye sordu.

MHP Kaş İlçe Başkanı Cemil Kolak'ın, bir polis memuruna saldırarak çenesini kırdığı iddia edildi. CHP İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, konuyu Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Bakan, şunları söyledi:

"MHP Kaş İlçe Başkanı, arkadaşlarıyla kendi mekanının önünde alem yaparken vatandaşın şikayeti üzerine gelen polis ekibine mukavemet ediyor. Mukavemet etmekle kalmıyor, polise yumruk atıyor, polisin çenesini kırıyor, polise dikiş atılıyor o çene kırığından ve yarıktan dolayı. ve bununla ilgili olarak herkes konuşuyor. Polis hesapları paylaşım yapıyor, insanlar paylaşım yapıyor; televizyonlara, gazetelere yansıyor. Bir kişi konuşmuyor. Kim, bilin? Ali Yerlikaya. Herkeste ses var, Ali Yerlikaya'da ses yok. İlginç bir şekilde MHP'li emniyet müdürlerini ya da milliyetçi seküler emniyet müdürlerini görevden aldığı için eleştirilen, 'Valilik kararnameleri erteleniyor. Ali Yerlikaya gidecek mi, kalacak mı? Valilik kararnamelerinde nasıl hareket edecek? Tarikatçıları cemaatçileri korurken milliyetçi müdürler ne olacak, valiler ne olacak' diye düşünürken asıl sesinin çıkması gereken yerde; yani polise saldıran, kendi memuruna saldıran bir şahıs, bir siyasiyle ilgili ne Emniyet Genel Müdürlüğü'nden (EGM) ne Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden ne de İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yok. Soru önergesi verdik, Ali Yerlikaya. Hep söylüyoruz: Polis sahipsiz değil. Karıncanın kardeşi var, polisin kardeşi var, o da biziz. Soru önergesine yanıt bekliyoruz."

" İçişleri Bakanlığı, personeline sahip çıkarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuş mudur"

Bakan'ın Yerlikaya'ya yönelttiği sorular şöyle:

"Yaşananların tutanak altına alındığı varsayılarak ihbar üzerine göreve giden polis ekibiyle MHP Kaş İlçe Başkanı şahıs ve arkadaşları arasında neler yaşanmıştır, detayları nedir? Görev başındaki polislerimize yönelik uygulanan şiddetin boyutu dikkate alındığında, siyasi nüfuz sahibi şahıs ve arkadaşları hakkında hangi işlemler uygulanmıştır, detayları nedir? Olay yargıya intikal ettirilmiş, kurumsal olarak İçişleri Bakanlığı ve EGM personeline sahip çıkarak savcılığa suç duyurusunda bulunmuş mudur? Olay yerinde görevli polis ekibiyle ilgili herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır? Yapılmış ise gerekçesi nedir? Siyasi kimliği bulunan kişilerin kolluk kuvvetlerine yönelik bu tür fiilleri karşısında İçişleri Bakanlığı'nın tutumu nedir? Son beş yılda kamu görevlilerine veya kolluk personeline siyasi parti yöneticileri tarafından uygulanan fiziksel şiddet vakası sayısı kaçtır?"