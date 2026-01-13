Haberler

CHP'li Murat Bakan'dan, Ali Yerlikaya'ya Tepki: İktidarın Uyuşturucuyla Mücadelesi Çoğu Zaman Mücadele Değil, Şov

Güncelleme:
CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, İspanya'da ele geçirilen 10 ton uyuşturucu madde ile ilgili olarak Türk polisinin operasyona katılmamasını eleştirerek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorular yöneltti.

(ANKARA)- CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, İspanya'da Brezilya'dan gelen bir gemide yaklaşık 10 ton uyuşturucu madde ele geçirilmesine ilişkin olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Türkiye bu dosyada ne yaptı?" sorusunu yönelterek, uluslararası operasyonda Türk polisinin yer almamasını eleştirdi.

CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İspanya polisinin Brezilya'dan gelen bir gemide yaklaşık 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildiğini hatırlatarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorular yöneltti. Bakan'ın açıklaması şu şekilde:

"Ali Yerlikaya'ya soruyoruz: 10 Ton kokainin soruşturma dosyası nerede? İspanya polisi, Brezilya'dan gelen bir gemide yaklaşık 10 ton (9.994 kg) kokain yakaladı ve 13 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonun uluslararası ayağında DEA (ABD), Brezilya Federal Polisi, İngiltere NCA ile Fransa ve Portekiz makamlarının yer alıyor. Kim yok? Bizim polisimiz yok. Neden yok ? Bizimkiler torbacı peşinde. Bu bir torbacı haberi değil. Bu, uluslararası bir sevkiyat. Para var, organizasyon var, rota var, liman var. Mesele sokaktaki küçük satıcı değil; asıl mesele bu işi kuranlar ve parayı yönetenler.

Açık kaynak gemi kayıtlarında yakalamaya konu olduğu belirtilen 'United S' isimli gemi için IMO 7359149 görünüyor; Registered Owner / Commercial Manager: KAMER SHIPPING & TRADING CO Bu şirket İstanbul, Türkiye merkezli Türk şirketi olarak görünüyor. Bu suç isnadı değildir; ancak şüphe varsa devletin görevi bakmak, soruşturmaktır.

"İktidarın uyuşturucuyla mücadelesi çoğu zaman mücadele değil, şov"

Ali Yerlikaya, sana soruyorum siz bu dosyada ne yaptınız? Bebek Otel'de ünlü avlamak kolay. Kamera önünde operasyon videosu paylaşmak kolay. Ama 10 ton kokain yakalanmışsa, asıl iş orada başlar: Bu mal nasıl yola çıktı? Kim finanse etti? Hangi şirket ağıyla taşındı? Para nereye aktı? Ortada bir gerçek var: İktidarın uyuşturucuyla mücadelesi çoğu zaman mücadele değil, şov. Kamera kuruluyor; oyuncu, fotomodel, iş insanı gibi popüler isimler üzerinden 'bakın yakaladık' deniyor. Sosyal medyada birkaç video, birkaç fotoğraf... Bu kadar. Uyuşturucuyla mücadele, magazin figürlerini servis etmek değildir. Uyuşturucuyla mücadele parayı, rotayı, organizatörü, lojistiği yakalamaktır.

"Türkiye bu dosyada resen soruşturma başlattı mı?"

Kamuoyunun bilmeye hakkı var: Türkiye bu dosyada resen soruşturma başlattı mı? MASAK para trafiğine baktı mı?  Liman çıkışları, yük evrakı, acente, broker bağlantıları incelendi mi? İspanya ile doğrudan bilgi paylaşımı yapıldı mı?

"10 tonluk sevkiyat varsa, orada devletin sınavı vardır"

Bu ülke, uyuşturucuyla mücadeleyi küçük hedefler üzerinden gösteriye çevirerek yönetemez. 10 tonluk sevkiyat varsa, orada devletin sınavı vardır."

Kaynak: ANKA / Güncel
