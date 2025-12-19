Vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay için Ankara'da lokma dağıtıldı
Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sağlık sorunları nedeniyle vefat etti. CHP Ankara İl Başkanlığı, Durbay için Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde lokma dağıttı ve dualar edildi.
Sağlık sorunları nedeniyle 14 Aralık'ta vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından lokma dağıtıldı.
Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde, cuma namazının ardından Durbay için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Daha sonra vatandaşlara lokma dağıtıldı.
Etkinliğe, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile ilçe başkanları ve bazı milletvekilleri katıldı.
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel