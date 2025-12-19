Vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay için Ankara'da lokma dağıtıldı

Sağlık sorunları nedeniyle 14 Aralık'ta vefat eden Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından lokma dağıtıldı.

Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde, cuma namazının ardından Durbay için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra vatandaşlara lokma dağıtıldı.

Etkinliğe, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ile ilçe başkanları ve bazı milletvekilleri katıldı.