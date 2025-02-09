İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın

Hamaney fetvayı kaldırırsa, Orta Doğu kan gölüne döner
İzmir'de tsunami alarmı! Sahile mobil siren sistemleri kuruldu

AFAD bir şehri alarma geçirdi! Sahile dev sirenler yerleştirdiler
Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı

Burger King açılışı, AK Partili başkana pahalıya patladı
Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü

Kar altında denizde yürüdüler

CHP'den Filistin'e Destek Eylemi: 'Nehirden Denize Özgür Filistin'

CHP'den Filistin'e Destek Eylemi: 'Nehirden Denize Özgür Filistin'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 'Nehirden Denize Özgür Filistin' sloganıyla Filistinlilere desteklemek amacıyla eylem düzenledi. Katılanlar, İsrail'in saldırılarını protesto etti ve Filistin'e özgürlük çağrısında bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, "Nehirden Denize Özgür Filistin" sloganıyla Filistinlilere destek eylemi düzenlendi.

Kentin çeşitli ilçelerinden otobüslerle taşınan partililer, Galata Köprüsü'nün Eminönü ayağında toplandı.

CHP'lilerin yanı sıra Yeşil Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Sol Parti üyeleri ile sivil bazı toplum kuruluşlarının da destek verdiği eylemde kalabalık, "Katil İsrail, Filistin'den defol" sloganları attı, "Nehirden Denize Özgür Filistin" yazılı pankart açtı.

Basın açıklaması yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Filistinlilere yönelik katliamların tarihe kara leke olarak geçtiğini belirterek, son yıllarda Gazze'de yaşananların soykırım olduğunu söyledi.

İsrail'in dünyanın gözünün önünde çocuk, kadın demeden katliamlar yaptığını hatırlatan Çelik, son 1,5 yılda Gazze'de 50 bine yakın insanın katledildiğini, 2 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini, hastaneler, okullar, yollar hatta çadırların bile bombalandığını dile getirdi.

Çelik, Filistinlilerin yuvalarının ve yaşam alanlarının enkaza çevrildiğini belirterek, "Üstelik bunların hepsi tüm dünyanın gözünün önünde gerçekleşti. Bu insanlık suçuna karşı dünya ne yazık ki sessiz kaldı. İsrail, tüm uluslararası hukuk kurullarını hiçe sayarak katliamlar gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Filistin davasına sahip çıktıklarını vurgulayan Çelik, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu insanlık dışı planın karşısında mazlum Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Filistin, tüm insanlığın ortak davasıdır. Uluslararası hukuk çerçevesinde Filistin'in bağımsızlığı ve özgürlüğü için mücadele eden herkesle dayanışma içerisinde olacağız. Bugün sessiz kalmak, bu suça ortak olmaktır. Filistin halkının haklarını savunmak, haktan ve hukuktan yana olan herkesin görevi. Tarih bu zulüm karşısında sessiz kalanları yargılayacaktır. Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz: Filistin halkının özgürlük mücadelesinin yanındayız. Filistin halkı yalnız değildir. Asla yalnız kalmayacaktır."

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
img

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
img

Çin'den Rize'ye damat geldi, horon tepti
img

Samet'ten Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Galatasaray-Adana Demirspor maçının ilk 11'leri
Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı

Attığı golün sevinci yaşarken birden yer kaldı
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü
Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

Bu bölüm için artık ilk 100 bine girmek şart
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Dervişoğlu: Hiçbir silah sahibine sadık değildir

Ümit Özdağ'ı ziyaret eden İYİ Parti liderinden iktidara net mesaj

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.