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CHP'den Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'ne Tepki

CHP'den Devlet Tiyatroları Genel Müdürü'ne Tepki
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın sanatçılara yönelik açıklamalarını eleştirerek, sanat kurumlarının bu kadar yıpratılmadığını ve liyakatsizliğe karşı duracaklarını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın sanatçılara yönelik sözlerine tepki göstererek, "Cumhuriyetin sanat kurumlarından Devlet Tiyatroları hiç bir dönem bu kadar yıpratılmamıştı. Bu zihniyetin, liyakatsizliğin ve hukuk dışılığın her zaman karşısında olacağız" dedi.

CHP Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Devlet Tiyartroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın, devlet tiyatrosu sanatçıları için söylediği sözler ve buna tepki gösteren oyuncu Gaye Filiz Alacacı'nın alıkonulması olayını eleştirdi. Atalar yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın, en son devlet tiyatroları sanatçıları için yaptığı vahim açıklama gibi, bugüne kadar kamuoyuna yönelik yaptığı her açıklama ve icraat mensubu bulunduğu Bakanlığı her defasında zor duruma düşürüyor; Bakanlık, tiyatro, kültür ve sanat dünyası onun adına utanıyor.

Bu defa, danışmanı ve özel kalemi marifetiyle tiyatro sanatçısı Gaye Filiz Alacacı'nın hukuksuz bir şekilde bir odada alıkonularak ve telefonu elinden alınarak sorguya çekildiği iddiaları kamuoyuna yansıyor; kültür ve sanat dünyasını, kamuoyunu rahatsız ediyor. Cumhuriyet'in sanat kurumlarından Devlet Tiyatroları hiç bir dönem bu kadar yıpratılmamıştı. Devletin her nadide kurumu tek tek niteliksizleştiriliyor.

Konu kamuoyuna yansıyınca, Bakanlık ortaya çıkan vahim iddianın soruşturulması için müfettişlerin görevlendirildiğini açıkladı. Umarız 'kol kırılır, yen içinde kalır' yaklaşımı sergilenmez. Bizler bu zihniyetin, liyakatsizliğin ve hukuk dışılığın her zaman karşısında olacağız. İktidarın değil, devletin ve halkın sanatçılarına selam olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

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