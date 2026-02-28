Haberler

Ömer Fethi Gürer, Tüketici Kredisi ve Kredi Borçlarında Biriken Faizlerin Silinmesini Öngören Kanun Teklifi Hazırladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarında biriken faizlerin silinmesini ve anaparanın gelir düzeyine göre yapılandırılmasını öneren bir kanun teklifi sundu. Gürer, ekonomik zorluk yaşayan yurttaşların borç yükünün hafifletilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tüketici kredisi ve kredi borçlarında biriken faizlerin silinmesini, anaparanın gelir düzeyine göre yapılandırılmasını öngören kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı'na sundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifine ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan ekonomik sorunların dar ve sabit gelirli yurttaşları borç yükünün altına soktuğunu belirterek, "Ülkemizde ekonomik olarak zorluk çeken vatandaşlarımız gün geçtikçe yoksullaşmakta ve en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanır duruma gelmektedir. Asgari ücretli, emekli, işçi, memur, öğrenci ve işsiz yurttaşlarımız kredi ve kredi kartıyla yaşam mücadelesi vermektedir" dedi.

Gürer, "Faiz sarmalına batmış olan yurttaşlarımız, bu kez varlık şirketlerinin icra ve haciz davalarıyla karşı karşıya kalmakta; dava, avukat ve icra masraflarıyla daha da borçlandırılmaktadır. Bu tablo sosyal bir yaraya dönüşmüştür. Devlet, tüketiciyi korumakla yükümlüdür. Ancak bugün dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız banka ve varlık şirketleri arasında sıkışmış durumdadır. Bu düzenleme artık bir tercih değil, zorunluluktur" değerlendirmesinde bulundu.

Gürer, "Kıt kanaat geçinen vatandaşlarımızı faiz, icra ve haciz sarmalından kurtarmak zorundayız. Anapara ödensin, faiz yükü silinsin. Sicil affı ile insanlar yeniden ekonomik hayata katılabilsin. Bu düzenleme bir Borç Barışı'dır. Devlet ile millet arasında güveni ve bütünleşmeyi güçlendirecek bir adımdır" ifadesini kullandı.

Gürer tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, başvuran tüketici kredisi ve kredi kartı borçlularının anapara borçlarının korumakla birlikte, başvuru tarihi itibarıyla tahakkuk etmiş faiz, gecikme faizi, dosya masrafı, icra ve takip masrafları dahil tüm ek yüklerin silinmesini, anapara borcunun beş yıla kadar vadeyle yapılandırılabilmesini, Türkiye Bankalar Birliği nezdindeki sicil kayıtlarının silinmesini, İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki sürelerin durdurulmasını öngörüyor.

Kaynak: ANKA
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Yeni düzenlemenin ilk cezaları yazıldı! Kaçan sürücüye ömrü boyunca unutamayacağı yaptırım

Trafikte yeni dönem başladı! Bu cezayı ömrü boyunca unutamayacak
Önüne geleni yeniyor! Farioli'nin Porto'sunu tutabilene aşk olsun

Bu adamı kim durduracak? Önüne geleni ezip geçiyor
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı

2 çocuğunun annesi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı

Çekildiği bir fotoğraf hayatını kararttı
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
Netanyahu'dan ilk açıklama! İran operasyonun adını duyurdu

Netanyahu'dan ilk açıklama! İran operasyonun adını ilan etti