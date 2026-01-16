Güler-Barrack Görüşmesindeki Oturma Düzenine Tepki... CHP'li Murat Bakan: "Bu Kare 'Eşitiz' Demiyor"

(ANKARA) - CHP İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack görüşmesine ilişkin servis edilen fotoğraflara tepki göstererek, "Bu fotoğrafa itiraz ediyorum. Orada kadraj hatası yok devlet ciddiyetine zarar veren bir tablo var. Bu kare 'eşitiz' demiyor" ifadesini kullandı.

CHP'nin İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack görüşmesine ilişkin servis edilen fotoğrafa tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Bu fotoğrafa itiraz ediyorum. Milli Savunma Bakanlığı'nda çekilen ve kamuoyuna servis edilen bu fotoğraf son derece rahatsız edici. Görüşme Milli Savunma Bakanlığı makamında yapılıyorsa ve Türkiye'nin Milli Savunma Bakanı kendi makamında, kendi bayrağının altında, kendi kurumunda 'kenara düşmüş' bir görüntü veriyorsa, buna 'kötü fotoğraf' deyip geçemeyiz. Orada kadraj hatası yok devlet ciddiyetine zarar veren bir tablo var.

"Kurumsal bir protokol hatası"

Bu kare 'eşitiz' demiyor. Tam tersine, 'bir taraf merkezde, bir taraf kenarda' diyor. ve kenarda kalan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Milli Savunma Bakanı. Bunu eleştirdiğimizde hemen eski fotoğraflar ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanı tüm Büyükelçileri böyle ağırlıyormuş. Özrü kabahatinden büyük. Demek ki sorun anlık bir 'fotoğraf' değil; kurumsal bir protokol hatası.

Hiçbir yabancı temsilci, hangi devleti temsil ederse etsin, Ankara'da bir Türk bakanının makamında 'ev sahibi' görüntüsü veremez; 'başköşe sahibi' gibi oturtulamaz. Burada söz konusu olan kişiler değil; devletin itibarıdır, milletin onurudur. Bu hata bizim eleştirimizi zayıflatmıyor; aksine güçlendiriyor: Yanlışın süresi, yanlışlığını ortadan kaldırmaz."