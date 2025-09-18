CHP'den Bakan Bak'a KYK Yurtları Üzerine Sert Eleştiriler

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, "Sayın Bakan, Cevizlibağ KYK Kız Yurdu'nda yaşanan tabloya karşı sorumluluk alacağınızı beyan etmeniz olumlu. Fakat bunun 'iki kendini bilmez'den ibaret değil, sistematik ve yönetimsel bir sorun olduğunun farkında olmalısınız. Üstelik bu adım, ancak öğrenciler sorunlarını dile getirip seslerini duyurabildikleri için mümkün oldu. Gençlerin barınma krizi müstakil değil, yönetimsel bir sorun" diye tepki gösterdi.

Kılıç, sosyal medya hesabından Cevizlibağ KYK Kız Yurdu'nda yaşanan duruma ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açıklamalarına yanıt verdi. Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan, Cevizlibağ KYK Kız Yurdu'nda yaşanan tabloya karşı sorumluluk alacağınızı beyan etmeniz olumlu. Fakat bunun 'iki kendini bilmez'den ibaret değil, sistematik ve yönetimsel bir sorun olduğunun farkında olmalısınız. Üstelik bu adım, ancak öğrenciler sorunlarını dile getirip seslerini duyurabildikleri için mümkün oldu. Gençlerin barınma krizi müstakil değil, yönetimsel bir sorun. KYK yurtlarındaki duruma bakalım: 2025'te KYK kapasitesini 1 milyon olduğunu açıkladınız. Peki ülkede barınma ihtiyacı olan kaç öğrenci bulunuyor? Bu yıl sadece örgün eğitimde lisans ve ön lisans öğrenci sayısı 4 milyona yakın; ikinci öğretimler eklendiğinde bu rakam 6 milyonu aşıyor. Yaşadığı ilin dışında eğitim gören öğrenci sayısı ise en iyi ihtimalle bu rakamların yarısı. Dolayısıyla 1 milyon kapasite ihtiyacın yarısından azına denk geliyor.

Sürekli 'kapasiteden' bahsediyorsunuz; bu kapasite yeni yurt inşası mı, yoksa odaları ranza sistemiyle iki katı öğrenci eklemek mi? Bir diğer husus, yurtlar ihtiyaç haritalandırması ile ülke genelinde ihtiyacı karşılayacak şekilde mi planlanıyor? Kapasite artırımı kıyaslarınızı genelde 2002 yılı ile günümüz arasında yapıyorsunuz. Bu kıyasınız, sizin de çok iyi bildiğiniz gibi gerçeği perdeliyor. Bu kıyasa 2002 yılı ile günümüz arasında öğrenci sayılarını, toplam ihtiyacı, kapasitenin ihtiyaca oranını; ailelerin ve gençlerin geçim maliyetlerini de ekliyor musunuz? Özel yurt ücretleri, kira krizi, asgari ücret ve öğrenci yaşam maliyeti dikkate alınmadan bir 'başarı hikayesi' yazılamaz. On binlerce öğrenci yurtsuz, kiralar altında eziliyor, özel yurtların fahiş ücretleri karşısında sahipsiz bırakılıyor.

Üstelik mesele yalnızca yatak sayısı değil: Hijyen, güvenlik, sağlıklı yemek ve psiko-sosyal destek de barınmanın parçasıdır. Asansör kazaları, çalınan eşyalar, taciz vakaları, sağlıksız koşullar neden önlenmiyor? Fiziki koşulları tamamlanmamış binalar neden öğrencilere açılıyor? Anayasal hakkını kullanan gençlere yurtlarda hukuksuzca soruşturma Gençlerin barınma hakkı pazarlık konusu değil, devletin asli sorumluluğudur. Sorunu görmezden gelen, rakamlarla makyajlayan bir yönetim anlayışıyla bu kriz çözülemez. Gençler susmayacak, biz de onların yanında durmaya devam edeceğiz."