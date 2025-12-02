Haberler

CHP'den Arap Alevi Toplumu için Adalet Talebi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Hatay, Mersin ve Adana'dan Arap Alevileri Dernekleri başkanlarıyla bir araya gelerek, Suriye'deki sistematik katliamları görüştü ve adalet talep etti.

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Hatay, Mersin ve Adana illerinden gelen Arap Alevileri Dernekleri başkanlarıyla Meclis'te bir araya geldi. Emir, görüşmeye ilişkin " Suriye'de Arap Alevilerine yönelik sistematik katliamları ve bu konuda atılması gereken adımları değerlendirdik. Arap Alevi toplumunun adalet ve insanlık talebi bizim de talebimizdir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay, Mersin ve Adana illerinden gelen Arap Alevileri Dernekleri başkanlarını Meclis'te ağırladığını belirtti. Emir, şunları kaydetti:

"Milletvekillerimiz Müzeyyen Şevkin, Nermin Yıldırım Kaya, Servet Mullaoğlu ve Doğan Demir ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Suriye'de Arap Alevilerine yönelik sistematik katliamları ve bu konuda atılması gereken adımları değerlendirdik. Arap Alevi toplumunun adalet ve insanlık talebi bizim de talebimizdir. Suriye'deki katliamlara sessiz kalmayacağız; hakikatin ve insanlığın yanında durmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım

30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Türkiye'nin havası en kirli ili! Maskeyle dışarı çıkıyorlar

Türkiye'nin havası en kirli ili! Maskeyle dışarı çıkıyorlar
Lösemi hastası küçük Fenerbahçe taraftarının hayali gerçeğe dönüştü

Bir hayal gerçeğe dönüştü! Minik Hamza'ya unutamayacağı jest
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.