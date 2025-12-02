CHP'den Arap Alevi Toplumu için Adalet Talebi

(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Hatay, Mersin ve Adana illerinden gelen Arap Alevileri Dernekleri başkanlarıyla Meclis'te bir araya geldi. Emir, görüşmeye ilişkin " Suriye'de Arap Alevilerine yönelik sistematik katliamları ve bu konuda atılması gereken adımları değerlendirdik. Arap Alevi toplumunun adalet ve insanlık talebi bizim de talebimizdir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay, Mersin ve Adana illerinden gelen Arap Alevileri Dernekleri başkanlarını Meclis'te ağırladığını belirtti. Emir, şunları kaydetti:

"Milletvekillerimiz Müzeyyen Şevkin, Nermin Yıldırım Kaya, Servet Mullaoğlu ve Doğan Demir ile birlikte gerçekleştirdiğimiz görüşmede, Suriye'de Arap Alevilerine yönelik sistematik katliamları ve bu konuda atılması gereken adımları değerlendirdik. Arap Alevi toplumunun adalet ve insanlık talebi bizim de talebimizdir. Suriye'deki katliamlara sessiz kalmayacağız; hakikatin ve insanlığın yanında durmaya devam edeceğiz."