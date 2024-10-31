Üye Girişi
Haberler

CHP'den Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Protesto

CHP'den Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Protesto
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da CHP üyeleri, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını protesto etti. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, adalet arayışlarının süreceğini vurguladı ve hukukun çiğnendiğini belirtti.

ANKARA'da CHP üyesi bir grup, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla tutuklanmasını, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde protesto etti. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri demokratik yollardan yönetime gelmiş, yetkisini halktan almış belediye başkanlarını hukuk araçları kullanarak görevden almaya, ülkenin gündemini değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmez" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından partililer, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve birçok CHP'li ilçe belediye başkanının katıldığı protestoda partililer, 'Hak, hukuk adalet', ' Ahmet Özer yalnız değildir' sloganları attı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol açıklama yaparak, "Biz adalet peşindeyiz. Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer hukuki gerekçelere dayanmayan nedenlerle ülkemizde demokrasinin, halk iradesinin, hukuk düzeninin iktidar eliyle bir kez daha çiğnenmesiyle önce gözaltına alındı sonra tutuklandı" dedi.

'CHP ÜLKEDE BİRLİĞİN VE BERABERLİĞİN TEMİNATIDIR'

Erkol, tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Esenyurtluların yarısından fazlasının oyunu alarak seçildiğini söyleyerek, "Cumhuriyet Halk Partisi ülkede birliğin ve beraberliğin teminatıdır. Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi kurucu ayarlarına döndürmek, demokrasiyle yeni yüzünü taçlandırmak kararlılığındadır. Cumhuriyet Halk Partisi birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, barışın, kardeşliğin sesi olmaya devam edecek. Cumhuriyet Partisi son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi oldu. Halkın büyük desteğini aldı. Türkiye'nin büyük bir bölümünde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları görev başına geldi. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri demokratik yollardan yönetime gelmiş, yetkisini halktan almış belediye başkanlarını hukuk araçları kullanarak görevden almaya, ülkenin gündemini değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmez" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil

Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki

 Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi

 İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masaya oturdu

İlk fotoğraf geldi: Netanyahu ateşkes için masada
İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var

Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roma Torino maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Roma Torino maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 0000 Kilometre filmi izle! (FULL HD) 0000 Kilometre full HD tek parça izle! 0000 Kilometre nereden izlenir, hangi platformda? Cübbeli - Alaattin Çakıcı el öpme olayı nedir? STEAM ÇÖKTÜ MÜ 31 Ekim? Steam'e neden girilmiyor? Steam'de sorun mu var? Semih Şentürk'e kim, neden saldırdı? Saldırı anı VİDEOSU var mı? Davinson Sanchez Real Madrid'e mi gidiyor? Hac maliyeti ne kadar, kaç dolar kaç TL Diyanet?) Hac yedek kuraları ne zaman çekilecek? Vic Atletico Madrid CANLI izle! (A SPOR) Vic Atletico Madrid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Murat Göğebakan'ın ilk eşi Senem Taş kimdir? Murat Göğebakan ilk eşini aldattı mı? Skype çöktü mü? Skype erişim sorunu var mı? 31 Ekim Skype problem mi var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.