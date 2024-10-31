CHP'den Ahmet Özer'in Tutuklanmasına Protesto

ANKARA'da CHP üyesi bir grup, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla tutuklanmasını, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde protesto etti. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, "Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri demokratik yollardan yönetime gelmiş, yetkisini halktan almış belediye başkanlarını hukuk araçları kullanarak görevden almaya, ülkenin gündemini değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmez" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından partililer, CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve birçok CHP'li ilçe belediye başkanının katıldığı protestoda partililer, 'Hak, hukuk adalet', ' Ahmet Özer yalnız değildir' sloganları attı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol açıklama yaparak, "Biz adalet peşindeyiz. Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer hukuki gerekçelere dayanmayan nedenlerle ülkemizde demokrasinin, halk iradesinin, hukuk düzeninin iktidar eliyle bir kez daha çiğnenmesiyle önce gözaltına alındı sonra tutuklandı" dedi.

'CHP ÜLKEDE BİRLİĞİN VE BERABERLİĞİN TEMİNATIDIR'

Erkol, tutuklanan Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Esenyurtluların yarısından fazlasının oyunu alarak seçildiğini söyleyerek, "Cumhuriyet Halk Partisi ülkede birliğin ve beraberliğin teminatıdır. Cumhuriyet Halk Partisi ülkeyi Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi kurucu ayarlarına döndürmek, demokrasiyle yeni yüzünü taçlandırmak kararlılığındadır. Cumhuriyet Halk Partisi birliğin, beraberliğin, dayanışmanın, barışın, kardeşliğin sesi olmaya devam edecek. Cumhuriyet Partisi son seçimlerde Türkiye'nin birinci partisi oldu. Halkın büyük desteğini aldı. Türkiye'nin büyük bir bölümünde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları görev başına geldi. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri demokratik yollardan yönetime gelmiş, yetkisini halktan almış belediye başkanlarını hukuk araçları kullanarak görevden almaya, ülkenin gündemini değiştirmeye hiç kimsenin gücü yetmez" diye konuştu.