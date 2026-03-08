Burhanettin Bulut'tan Kadınlar Günü Mesajı: "Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlandığı, Özgür, Güvenli ve Adil Bir Ülkeyi Hep Birlikte İnşa Edeceğiz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Kadınların sokakta korkmadan yürüyebildiği, şiddetin ve ayrımcılığın son bulduğu; kadın ve erkeğin eşit olduğu bir Türkiye'yi kurana kadar mücadelemiz sürecek. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, özgür, güvenli ve adil bir ülkeyi hep birlikte inşa edeceğiz. Eşitlikten, özgürlükten ve dayanışmadan vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından "Katlanmak zorunda değilsin" videosuyla birlikte şunları kaydetti:

Kaynak: ANKA