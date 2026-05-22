CHP Kurultayı'nın İptal Kararı... Kılıçdaroğlu'nun Avukatları, Temyiz Başvurusunun Geri Çekildiğine İlişkin Dilekçe Sundu

(ANKARA) - Kemal Kılıçdaroğlu, Lütfi Savaş ve diğer davacıların avukatları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in avukatlarının Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararına yönelik temyiz başvurusunun geri çekildiğine ilişkin dilekçe sundu.

Avukat Kadri Gökhan Sultan ve Onur Yusuf Üregen, CHP kurultayı hakkında mutlak butlan kararı veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne başvurdu.

Başvuruda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, mutlak butlan kararına karşı sunulan temyiz dilekçesinde, kararın esası yönünden bozma talebinde bulunulduğu, ayrıca ihtiyati tedbirin kaldırılmasının da istendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Ne var ki söz konusu başvuru, Parti Genel Başkanı'nın ve mevcut Parti Yönetiminin talimatı, bilgisi ve oluru alınmaksızın yapılmıştır. Parti iradesini temsil etme yetkisi bulunmayan kişilerce, müvekkil Partinin kurumsal menfaatleri ve güncel hukuki stratejisi gözetilmeden, aceleci ve kötü niyetli bir tutumla ihtiyati tedbirin kaldırılması talep edilmiştir. Bu nedenle temyiz dilekçesinde yer alan ihtiyati tedbirin kaldırılması istemi, müvekkil Partinin gerçek ve güncel iradesini yansıtmadığı gibi Parti çıkarlarıyla da bağdaşmamaktadır. Bu nedenle ihtiyati tedbirin kaldırılması istemine yönelik başvurumuzu geri çekiyoruz."

Bu nedenlerle; Parti Genel Başkanının ve mevcut Parti Yönetiminin talimatı, bilgisi ve oluru alınmaksızın sunulan temyiz dilekçesinde yer alan ihtiyati tedbirin kaldırılması istemine yönelik vazgeçme talebimizin kabulüne karar verilmesini talep eder, bilgilerinize sunarız."

