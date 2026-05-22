Kadroya almadığı isimler bomba! Thomas Tuchel ya tarih olacak ya da tarih yazacak

İngiltere Milli Takımı'nın, 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Teknik direktör Thomas Tuchel'in Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton, Morgan Gibbs-White Lewis Hall, Fikayo Tomori, Harry Maguire ve Luke Shaw gibi yıldız oyuncuları kadroya almaması dikkat çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası'na kısa bir süre kala turnuvada mücadele edecek ülkeler kadrosunu açıklamaya devam ediyor. 

İNGİLTERE'NİN KADROSU BELLİ OLDU

Turnuvanın favorilerinden İngiltere Milli Takımı'nın da kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Thomas Tuchel'ın tercihleri doğrultusunda kafileye 26 futbolcu davet edildi.

YILDIZ İSİMLER KADRODA YOK

Kadroda radikal bir karar alan Tuchel, Cole Palmer, Phil Foden, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton, Morgan Gibbs-White Lewis Hall, Fikayo Tomori, Harry Maguire ve Luke Shaw gibi yıldız oyuncuları Dünya Kupası kadrosuna eklemedi. Bu karar ülkede büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. 

İngiltere Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Kaleci: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Defans: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarrell Quansah, Djed Spence, John Stones

Orta saha: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Forvet: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Cemre Yıldız
