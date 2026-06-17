CHP'de Olağanüstü Kurultay Talebiyle Noter Onaylı 833 Delegenin İmzası Genel Merkeze Teslim Edildi

(SÜRECEK) (ANKARA) - CHP'de mutlak butlan kararının ardından olağanüstü kurultay talebiyle toplanan 833 delegenin imzası CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından mahkeme kararıyla tedbiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olarak görevlendirilmesinin ardından Grup Başkanı Özgür Özel'in koordinasyonunda delegeler tüzüğün ilgili hükümleri çerçevesinde olağanüstü kurultay toplanması talebiyle imza vermeye başlamıştı. Noter onaylı 833 imza bugün CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, olağanüstü kurultay için imza veren 74 il başkanı ve diğer altı ilden imzacı delegeler ile birlikte CHP Genel Merkezi'ne teslim edildi. İmzacı delegeleri CHP Genel Başkan Yardımcıları Nevaf Bilek ve Adnan Demirci bina önünde karşıladı.

Öte yandan Mutlak butlan kararı nedeniyle delegelikleri düşürülen 170 İstanbul delegesi de noter onaylı olmayan olağanüstü kurultay taleplerini iletti. Böylece toplam bin 33 delegenin imzası Genel Merkez'e teslim edilmiş oldu.

CHP Tüzüğü'ne göre delegelerin yarıdan bir fazlasının imzasıyla başvuru yapılması durumunda seçimli Olağanüstü Kurultay yapılması gerekiyor. İmzaların teslim edilmesinin ardından, CHP Genel Merkezi imzaları inceleyecek ve ardından imzacı delegelere bir yanıt verecek.

Ancak Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, tedbir kararı bulunduğuna işaret ederek, delegelerin imzalarının teslim edilmesi durumunda dahi olağanüstü kurultay yapamayacakları yönünde görüş bildiriyor.

Kaynak: ANKA